SOLDES Xbox : Xbox One X à 299 €, Xbox Game Pass à 1 €, le plein de promos avec les Journées Xbox !

PlayStation a dégainé en premier avec ses Days of Play, mais Microsoft a aussi de belles promotions à nous proposer sur sa gamme en ce début du mois de juin. Il lance ainsi Les Journées Xbox, une opération commerciale qui va durer du 5 au 15 juin et qui va toucher aussi bien les produits physiques que numériques. Le plus bel élément, c'est certainement le pack Xbox One X Cyberpunk 2077 Édition limitée de 1 To à 299 € que nous vous avions fait découvrir ce matin. D'ailleurs, toutes les Xbox One X passent au même prix pendant dix jours.

À part ça, vous pouvez toujours récupérer votre premier mois de Xbox Game Pass pour PC et même Xbox Game Pass Ultimate pour 1 €, une offre qui existait déjà et n'est malheureusement pas renouvelée si vous en aviez déjà profité. Le pack Xbox One S All Digital est proposé à 179,99 € pour la durée de l'évènement, mais vous pouvez même le retrouver à 149,99 € chez CDiscount.

Vous pouvez autrement bénéficier de 10 € de réduction sur les manettes Xbox Design Lab, ou de belles réductions sur Ori and the Will of the Wisps, DOOM Eternal et bien d'autres. L'ensemble des produits concernés peut être retrouvé sur la page des Journées Xbox.