SOLDES sur le Xbox Live : de grosses promotions sur Xbox Series X et S, et sur Xbox One pour les Game Awards !

D'ici quelques minutes, les Game Awards 2020 vont commencer. En attendant le début des hostilités, les boutiques en ligne des constructeurs se font envahir de différentes promotions alléchantes. Ainsi, les possesseurs d'une Xbox Series X | S, ou d'une Xbox One, peuvent mettre la main sur quelques perles récentes à des prix fort alléchants. Comme ?

L’édition Champions de FIFA 21 dans les 40 € au lieu de 89,99 €, Ori and the Will of the Wips à 14,99 € (au lieu de 29,99 €), Yakuza: Like a Dragon Heroe Edition à 52,49 €, Resident Evil 3 à 19,79 €, ou encore Forza Horizon 4 Edition Ultime à 49,99 €... Mais pour prendre connaissance de tous les rabais, rendez-vous ici : page Xbox.

Notez que vous avez jusqu'à lundi, 14 décembre 2020, prochain pour en profiter !

Achat d'une carte Xbox Live