Xbox One X : l'Édition Limitée Cyberpunk 2077 disponible maintenant pour seulement 299 € !

Avant même la sortie de Cyberpunk 2077 en septembre, Microsoft veut nous plonger dans l'univers du jeu avec des consoles et accessoires rappelant Night City. Le gros morceau de ce partenariat, c'est une Xbox One X Cyberpunk 2077 Édition limitée de 1 To qui était jusqu'à présent prévue pour juin.

Elle est finalement disponible à l'achat dès maintenant sur le Microsoft Store, pour une livraison dès que possible. La vraie surprise, ce n'est pas ce lancement sans sommation, mais le prix, bien éloigné des 2 000 € un temps affichés par la boutique. Le pack Xbox One X Cyberpunk 2077 Édition limitée de 1 To coûte en effet seulement 299 €, un tarif habituellement réservé aux promos les plus intéressantes.

Et pour ce prix là, vous avez droit à une console et une manette collectors, mais aussi un code pour télécharger Cyberpunk 2077 le 17 septembre et un mois de Xbox Game Pass Ultimate. L'offre est sans précédent, et peut aussi être retrouvée à la Fnac et chez Micromania au même tarif, qui précisent qu'il s'agirait d'une réduction temporaire de 40 % sur le prix habituel de 499 €. Si vous êtes intéressés, il vaudrait peut-être mieux ne pas traîner à précommander votre pack au cas où le prix remonterait bientôt.

Lire aussi : UNBOXING de la manette sans fil Xbox One édition limitée Cyberpunk 2077