Xbox One X : la console collector Cyberpunk 2077 officialisée en vidéo, avec une sortie toute proche

C'est hier, 16 avril 2020, qu'aurait dû sortir Cyberpunk 2077 s'il n'avait pas été repoussé au 17 septembre prochain. Le jeu de CD Projekt a pourtant bien fait parler de lui hier avec une manette Xbox en fuite puis un teasing officiel pour ce qui semblait être un bundle avec une console collector. Un visuel de cette dernière avait potentiellement été dévoilé, sans aucune véritable source pour attester de sa véracité. Eh bien, le lien de la vidéo sur la chaîne officielle Xbox a été partagé sur la Toile en amont de la révélation :

Comme vous pouvez le constater, nous aurons donc bien droit à un pack Xbox One X 1 To en édition limitée Cyberpunk 2077, avec la fameuse manette qui arborera d'ailleurs le logo du groupe Samurai et le jeu. Quant au design de la console, c'est bien celui en fuite qui sera proposé, avec cette face composée d'un assemblage de différents panneaux à l'apparence métallique, qui divisera forcément la communauté. Bonne nouvelle, l'autre côté sera bien plus en thème avec le pad grâce à son inscription No Future « taguée » dessus, brillant dans le noir et recouvrant en partie la tête d'oni du groupe de Johnny Silverhand (incarné par Keanu Reeves). Souci du détail oblige, des gravures au laser sont présentes par endroit pour un look décidément très industriel et brut. Nous retrouverons également une LED sur la tranche.

Aucun prix n'est donné, mais vous n'aurez pas à patienter jusqu'à septembre pour vous la procurer, car son lancement est prévu en juin 2020. Vous l'aurez compris, un code pour Cyberpunk 2077 sera inclus dans ce bundle pour partir à l'aventure dans Night City en septembre.