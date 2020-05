Cyberpunk 2077 : le pack avec la Xbox One X collector vendu 2 000 € !

Le mois dernier, Microsoft a dévoilé une console Xbox One X collector aux couleurs de Cyberpunk 2077. Une machine en édition limitée au design atypique qui va sans doute faire craquer les fans à son lancement en juin prochain, mais à quel prix ? 2 000 € ?

Oui, vous avez bien lu, le Microsoft Store affiche actuellement le pack de la Xbox One X Cyberpunk 2077 en édition limitée à 1 999,99 €, pour une disponibilité le 17 septembre, soit la date de lancement du jeu de CD Projekt. Un prix extrêmement élevé qui est en fait erroné, comme l'explique Josh Stein, social marketing manager des consoles et accessoires de la marque Xbox. L'homme conseille d'attendre le mois de juin pour en savoir davantage, mais le pack devrait être vendu à un prix un peu plus raisonnable. Pour rappel, la Xbox One X classique est vendue aux alentours des 399 € avec un jeu récent.

CD Projekt organise un Night City Wire le 11 juin prochain, le studio polonais parlera de Cyberpunk 2077 et devrait en toute logique revenir sur cette Xbox One X collector, avec une date de lancement et un prix correct.

