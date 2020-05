UNBOXING de la manette sans fil Xbox One édition limitée Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 devait sortir le 16 avril dernier, mais a été repoussé au 17 septembre prochain. Avec ce report, CD Projekt prend son temps pour distiller des informations sur les différentes factions ou encore sur des produits dérivés qui claquent. C'est d'ailleurs en juin que de nouvelles informations seront proposées lors de deux évènements en ligne l'un organisé par IGN, l'autre par le studio.

Pour la sortie du jeu, Microsoft avait planifié la sortie d'une manette « Cyberpunk » en édition limitée et une Xbox One X collector. Avec le report, point de changement, la sortie de la console est toujours prévue pour juin tandis que la manette est, elle, disponible depuis quelques jours à la Fnac ou chez Micromania au prix de 69,99 €.

Comme vous pouvez le voir sur les photos, la manette est superbe, son design est inspiré du personnage de Johnny Silverhand (Keanu Reeves) et la réalisation est très qualitative, comme toujours avec les manettes officielles du géant de Richmond. Moitié noire mate et moitié argentée, elle comporte des rayures et des traces d'usure et un « No Future » qui semble gravé avec une pointe de couteau. Les deux gâchettes droites sont rouges, ainsi que les lettres sur les touches, le logo d'Arasaka Corp. sur le côté gauche et un tag sur la trappe à piles.

Vous trouverez les photos de notre unboxing à la page suivante de cet article.