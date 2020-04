Cyberpunk 2077 : une station de recharge, un disque dur et un casque audio en plus de la Xbox One X et la manette

Microsoft devait révéler tout une gamme d'accessoire autour de Cyberpunk 2077 ce lundi, mais a dû faire face aux fuites de la manette et de la console. Il a donc présenté en avance une Xbox One X au design osé, qui devrait plaire à certains.

Déjà, nous avons droit aux descriptifs officiels des deux appareils, avec des données supplémentaires. La Xbox One X sera limitée à 45 000 exemplaires, et sera donc disponible en juin, à un prix encore non annoncé. La Manette sans fil Xbox - Cyberpunk 2077 Édition limitée est elle vendue dès maintenant au prix de 69,99 €.

Munie d’un disque dur de 1 To, la Xbox One X édition limitée Cyberpunk 2077 évoque la technologie de Night City avec son design cybernétique, ses éléments brillants, son clair-obscur et l’alliance de ses couleurs. Le pack contiendra une version de Cyberpunk 2077 à télécharger qui sera disponible dès le lancement du jeu, le 17 septembre 2020, mais également la manette sans fil Xbox Édition Limitée Cyberpunk 2077 et d’autres surprises. Restez connectés pour en apprendre plus sur ce qui sera la toute dernière édition limitée de la Xbox One X à paraître, d’autant que les quantités disponibles seront elles aussi limitées, à 45 000 exemplaires dans le monde.

Si la manette fera partie du pack Xbox One X Cyberpunk 2077, elle est également disponible séparément dès aujourd’hui. Son design s’inspire du « breathtaking » Johnny Silverhand, incarné par Keanu Reeves dans le jeu : moitié naturel, moitié augmenté. Cette manette sera votre alliée pour vous immerger dans ce futur où la technologie est la clé de la survie. Elle est bien sûr compatible avec tous les appareils de la famille Xbox One et dispose d’un port jack 3,5 mm et de la technologie Bluetooth.