Xbox : une manette Cyberpunk 2077 en fuite, voici une édition limitée qui claque !

Cyberpunk 2077 se fait de plus en plus désirer... En attendant la venue de la bête dans nos rayons, nous avons droit à diverses informations intéressantes, nous nous sommes penchés sur la société japonaise Arasaka Corp. il y a peu. Aujourd'hui, nos regards se tournent vers Amazon Canada qui vient de référencer une manette à l'effigie du jeu.

Premier point à prendre en compte, nous avons là une édition limitée. Ensuite et de ce que nous pouvons en voir, le rendu est vraiment classe, le design est basé sur le personnage de Johnny Silverhand (coucou Keanu Reeves). D'un côté, nous avons une partie chromée argentée avec le logo d'Arasaka Corp., de l'autre, un aspect noir mat. Un « No Future » est gravé sur le grip droit, et nous pouvons apercevoir des égratignures par-ci, par-là.

Point de prix en vue, mais Microsoft devrait communiquer très rapidement sur la chose ! La date de sortie, elle, serait fixée au 4 mai 2020. Que pensez-vous de la bête ? Superbe, vous ne trouvez pas ?

