Xbox : une nouvelle manette aux couleurs du Stormtrooper de Star Wars bientôt en vente chez Razer

Razer n'en est pas à sa première manette officielle Xbox aux couleurs de la saga Star Wars. Il a déjà proposé des accessoires inspirés de Star Wars Jedi: Fallen Order, Squadrons, Boba Fett, The Mandalorian ou même Dark Vador. Il va bientôt nous en proposer un autre annoncé à l'occasion du Star Wars Day 2022.

Il s'agit d'une manette en édition limitée aux couleurs du Stormtrooper, mythique soldat blanc et noir de la saga. L'esthétique n'est pas très fine, mais pourrait plaire à certains fans de la licence. L'objet est sinon similaire aux précédents, avec une compatibilité consoles, PC et Mac, des gâchettes sensibles à la pression, des poignées texturées pour un meilleur grip et un socle de charge rapide magnétique.

La date de sortie n'a pas encore été officialisée, mais il est possible de s'inscrire sur le site officiel pour être tenu au courant de la mise en vente. Le prix du pack comprenant la manette et le support de charge devrait sinon être toujours être aussi salé : les précédents modèles sont affichés à 179,99 $...

