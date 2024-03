Xbox : une manette Arctic Camo pas si nouvelle dévoilée par Microsoft

Microsoft continue d'élargir son catalogue de manettes Xbox, le constructeur propose déjà un tas de modèles, mais il en introduit de nouveaux régulièrement. Cette fois, Microsoft n'est pas allé chercher bien loin, il a repris la manette Arctic Camo de la Xbox One pour la mettre à jour avec la finition des modèles pour Xbox Series X|S.

Voici donc la manette Xbox – édition spéciale Arctic Camo, qui arbore un revêtement blanc et gris, qui recouvre même les joysticks, la croix directionnelle et les gâchettes. Concernant le reste, rien de bien neuf par rapport aux autres manettes Xbox Series X|S, Microsoft rappelle les fonctionnalités :

Comme le reste de la série Camo, l’Arctic Camo présente des caractéristiques qui permettent aux manettes Xbox de se démarquer des autres. Profitez de surfaces et d’une forme affinée pour plus de confort pendant vos sessions de jeu. Gardez vos cibles en vue grâce à la croix directionnelle hybride ainsi qu’à la surface texturée présente sur les gâchettes, les boutons de tranche et l’arrière de la manette. Grâce aux technologies Bluetooth et Xbox Wireless, la manette Arctic Camo peut se connecter aux consoles Xbox Series X|S et Xbox One, aux PC, aux téléphones portables et aux tablettes.

Avec une prise audio de 3,5 mm, vous n’avez besoin que de votre casque compatible préféré pour vous immerger totalement dans le monde du jeu vidéo ou vous coordonner avec vos amis pour mener une campagne collectivement. Jouez plus longtemps avec une autonomie pouvant atteindre 40 heures et sauvegardez tous vos meilleurs souvenirs lors de vos expéditions grâce au bouton de partage dédié. Personnalisez vos expériences grâce à l’application Accessoires Xbox qui vous permet de reconfigurer les boutons de votre manette et de créer des profils de manette pour disposer d’options de personnalisation très différentes pour vos jeux.