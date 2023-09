Xbox : une nouvelle manette Astral Purple dévoilée, c'est... violet

Microsoft continue d'élargir son catalogue de manettes Xbox, et il présente aujourd'hui un nouveau coloris. Pas d'effets trop travaillés ou tape à l'œil cette fois, la manette Astral Purple est simplement violette, mais sa sobriété devrait lui permettre de trouver son public lorsqu'elle sera disponible.

Bien sûr, la manette Xbox - Astral Purple embarquera toutes les technologies habituelles, Microsoft nous fait les présentations :

Voici la toute dernière venue dans notre gamme de manettes Xbox classiques, la manette sans fil Xbox – Astral Purple. La richesse de la couleur violette donne un aspect royal à votre collection. Le violet foncé se retrouve à la fois sur les manettes et les boutons, avec une finition noir mat sur la croix multidirectionnelle, les gâchettes et les gâchettes hautes. Le tout est associé à un boîtier arrière blanc épuré qui donne à l’avant de la manette un aspect encore plus intense.

La manette sans fil Xbox – Astral Purple est dotée de toutes les fonctionnalités que vous appréciez dans notre génération actuelle de manettes. La conception hybride de la croix directionnelle offre une sensation de glisse à la fois précise et familière, idéale pour naviguer avec précision dans des univers de jeu complexes. Les poignées texturées des gâchettes, des gâchettes hautes et du dos de la manette permettent une meilleure prise en main et la prise jack 3,5 mm vous permet de discuter avec vos amis à l’aide d’un casque compatible. Grâce aux technologies Bluetooth et Xbox Wireless, la manette Astral Purple peut se connecter aux consoles Xbox Series X|S et Xbox One, aux PC, aux téléphones portables et aux tablettes. Partez à l’aventure en toute sérénité et plus longtemps, avec une autonomie de batterie pouvant atteindre 40 heures.

Soyez prêt à vous lancer dans toutes sortes de jeux différents en utilisant l’application Accessoires Xbox pour modifier les boutons de votre manette afin de répondre à tous vos besoins d’agencement. Créez des profils de manette pour passer d’une configuration de jeu à l’autre en toute transparence.