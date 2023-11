Evol-X : la nouvelle manette Xbox abordable lancée

Nacon est maintenant bien connu pour ses manettes, le constructeur propose notamment pour PlayStation les Revolution, mais il n'oublie pas pour autant les Xbox. Nacon lance aujourd'hui l'Evol-X, qui n'est pas une étrange évolution d'un Pokémon, mais bien une manette pour les consoles de Microsoft.

Comme souvent, Nacon a voulu privilégier le prix, l'Evol-X ne coûte que 34,99 €, mais elle dispose quand même des fonctionnalités classiques d'une manette gaming :

4 moteurs de vibration (2 dans les gâchettes et 2 dans les poignées) pour des sensations de jeu jusqu’au bout des doigts.

Une connexion filaire par USB avec câble détachable de 3 mètres pour un confort de jeu à bonne distance de l’écran.

Une prise jack renforcée de 3.5 mm pour une durée de vie optimale.

Un revêtement antidérapant pour une prise en main et une utilisation agréable sur de longues sessions de jeu.

Des boutons d’actions plus grands pour une accessibilité et un confort maximum.

Des têtes de joysticks concaves adaptées à votre pouce pour une maniabilité accrue.

La manette Evol-X de Nacon est compatible PC, Xbox One et Xbox Series X|S, elle est déjà disponible en noir ou en blanc contre 34,99 € sur Amazon, ou en Pro Noir, Pro Carbon et RGB contre 39,99 €.