Fallout : les fans vont s'arracher cette nouvelle manette Xbox

La franchise Fallout se retrouve une nouvelle fois au premier plan, non pas grâce à la sortie d'un nouveau jeu vidéo, mais bien avec l'arrivée le mois prochain de la série live-action sur Amazon Prime Video. Bethesda a recyclé un vieux collector, tandis que Microsoft y met du sien avec une nouvelle manette :

La manette sans fil Xbox - Fallout est disponible exclusivement sur le Xbox Design Lab, elle reprend les couleurs bleues et jaunes de la franchise, mais elle met surtout en avant la mascotte Vault Boy et les traits S.P.E.C.I.A.L.. Microsoft détaille sa manette, évidemment personnalisable :

Cette manette est conçue avec un collage des icônes les plus emblématiques de Vault Boy, qui ont marqué l’histoire de la franchise. Le fond blanc avec les gravures grises du personnage permet au design d’incorporer tous ces moments mémorables, tout en laissant de l’espace pour que vous puissiez ajouter toutes les couleurs que vous aimez ! Les couleurs bleu et jaune du Vault Boy et du décalque Vault-Tec entourant le bouton Xbox s’intègrent parfaitement à l’esthétique qui représente visuellement les jeux post-apocalyptiques. Et si vous regardez bien, vous trouverez également des easter eggs cachés dans le collage que vous ne voudrez pas manquer !

Le Xbox Design Lab vous permet également de personnaliser votre manette Fallout pour créer une véritable configuration S.P.E.C.I.A.L.. Sortez de votre abri avec style en choisissant parmi une variété de boutons adaptés à votre palette de couleurs Fallout. Le bleu et le jaune emblématiques des abris, l’argent et le gris qui représentent la Confrérie de l’acier, ou toute autre combinaison de couleurs correspondant à votre palette de couleurs Fallout préférée. Vous pouvez même améliorer votre équipement avec des gâchettes et bouton multidirectionnel (BMD), des poignées latérales et arrières caoutchoutées et une gravure personnalisée pour que personne de votre colonie ne puisse confondre votre manette avec la sienne.

Cette manette est également dotée de fonctions supplémentaires pour vous aider à survivre dans un monde post-apocalyptique. Vous pouvez explorer ces jeux passionnants durant une longue période grâce à une autonomie de plus de 40 heures. Vous pouvez également utiliser votre nouvelle manette personnalisée sur différentes plateformes, car elle prend en charge les connexions Bluetooth et Xbox Wireless. Qu’il s’agisse d’affronter les Appalaches avec vos amis dans Fallout 76 ou de construire votre propre abri sur des appareils mobiles dans Fallout Shelter, cette manette est le compagnon idéal. Chaque manette Xbox Design Lab est équipée d’une prise jack 3,5 mm et, une fois connectée à votre casque compatible préféré, elle vous permettra de profiter des sons qui vous entoure pendant que vous discutez avec vos amis. Enregistrez vos moments préférés en utilisant le bouton de partage Xbox dédié, et remappez vos manettes selon vos goûts en utilisant l’application Accessoires Xbox.