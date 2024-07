ASTRO BOT : une DualSense collector totalement à croquer dévoilée, les fans vont se l'arracher !

Contre toutes attentes, Sony Interactive Entertainment et Team Asobi vont enfin donner naissance à un jeu complet mettant en scène leur mascotte Astro d'ici quelques semaines. Dès son annonce, ASTRO BOT nous a fait craquer et y avoir joué n'a fait que renforcer ce sentiment. De plus, pour faire patienter la communauté, le studio propose quelques nouveautés dans Astro's Playroom. Preuve que cette licence compte beaucoup pour SIE, un bel objet en édition limitée vient d'être dévoilé, à savoir une DualSense dont l'apparence va clairement faire chauffer la carte bleue de bien des joueurs !

Cette DualSense ASTRO BOT sortira le même jour que le jeu, soit le 6 septembre prochain, et ses précommandes débuteront la semaine prochaine, le vendredi 9 août à 10h00, aussi bien sur le site PlayStation Direct que chez certains revendeurs. Il faudra débourser 79,99 € pour se faire plaisir. Vous avez donc pleinement le temps de vous organiser si vous souhaitez vous la procurer. Ce modèle blanc et bleu reprend donc l'esthétique futuriste d'Astro et de ses camarades Bots, avec quelques marques façon circuit imprimé et surtout la présence de deux cercles sur le pavé tactile imitant les yeux de ces personnages. C'est aussi simple qu'efficace.

