WipEout : à défaut d'un nouveau jeu, les fans vont s'arracher ce nouvel objet

En évoquant le nom de WipEout, des souvenirs remontent chez tous les joueurs qui ont tenu une manette de PlayStation entre les mains. Nombreux sont ceux à avoir recommencé la même course en boucle avec le CD de démos de la première console de Sony, des suites ont vu le jour jusqu'en 2012 avec WipEout 2048 sur PS Vita (et une compilation en 2017).

Développeur historique de la franchise, Psygnosis est devenu SCE Studio Liverpool, mais il a fermé ses portes en 2012... Autant dire que la franchise WipEout est oubliée (non, ce n'est pas WipEout Rush pour mobiles qui va la relancer), mais les fans sont toujours là et ça, Pix'n Love le sait très bien. L'éditeur dévoile cette semaine WipEout Futurism - Les archives graphiques, un artbook officiel de plus de 300 pages revenant en images sur l'histoire de la saga avec des illustrations inédites et des entretiens exclusifs de Paul Hartnoll, Loïc Couthier, Damon Fairclough, Stuart Tilley ou encore Steve Gilbert.

L'ouvrage de 320 pages au grand format 23 x 28 cm inclut plus de 500 illustrations couleur et une couverture cartonnée avec Pantone, il est disponible en précommande contre 49,90 € sur Amazon, la sortie est prévue pour le 25 octobre 2024. Les fans peuvent également craquer pour une édition collector numérotée, rajoutant un packaging dédié, une plaque exclusive en aluminium aux couleurs de WipEout 2097 et un certificat d'authenticité numéroté, disponible exclusivement chez Pix'n Love contre 89,90 €.

