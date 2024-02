Fallout : Bethesda lâche une bombe collector, mais c'est du déjà-vu

Depuis quelques années, la franchise Fallout stagne, mais la série live action sur Amazon Prime Video va la remettre sur le devant de la scène. Bethesda profite de l'évènement pour dévoiler une nouvelle compilation collector regroupant tous les jeux de la saga, dans un objet parfaitement adéquat.

La Fallout S.P.E.C.I.A.L. Anthology regroupe les 7 jeux de la licence dans un coffret Mini-Nuke, avec des cartes Strength, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, Agility et Luck comprenant chacune un code PC pour activer Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3: Game of the Year Edition, Fallout: New Vegas – Ultimate Edition, Fallout 4: Game of the Year Edition et Fallout 76. La bombe est évidemment désarmée, mais peut quand même faire un bruit d'explosion en appuyant sur un bouton.

Une compilation sympathique pour les nouveaux joueurs, mais clairement pas pour les fans qui ont déjà craqué pour la Fallout Anthology en 2015, regroupant déjà cinq jeux (sur disques !) avec un emplacement libre pour Fallout 4, qui n'était pas encore sorti à l'époque. Il reste les cartes S.P.E.C.I.A.L. pour séduire les collectionneurs, mais ce n'est pas le mal-aimé Fallout 76 qui va faire pencher la balance.

La Fallout S.P.E.C.I.A.L. Anthology est disponible en précommande sur la boutique de Bethesda contre 60,50 € seulement, sa date de sortie est fixée au 11 avril 2024. Vous pouvez sinon retrouver les jeux la saga sur Amazon, Cdiscount, la Fnac, GOG.com et Gamesplanet.

