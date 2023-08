Xbox : un nouveau coloris de manette Stormcloud Vapor qui va vous faire tomber dans les vapes

Il existe déjà un tas de variations de couleurs officielles pour la manette sans fil des Xbox One et Xbox Series X|S, qu'il s'agisse de coloris classiques ou de la gamme Shift. Et il y a aussi des manettes collector et la possibilité de personnaliser ses accessoires via le Xbox Design Lab, ce qui élargit le champ des possibles.

Malgré tout, Microsoft prévoit encore une variante officielle de la manette sans fil, une Édition Spéciale – Stormcloud Vapor. Motif inspiré des nuages et d'un ciel orageux, couleurs bleu marine captivantes, poignées caoutchoutées aux motifs en diamant couleur bleue à l’arrière : l'accessoire a clairement de quoi séduire. Il est de plus vendu avec un fond d'écran animé en accord avec ses couleurs, pour rendre votre expérience de jeu encore plus classe.

La manette sans fil Xbox – Édition spéciale Stormcloud Vapor est dotée de poignées caoutchoutées aux motifs en diamant couleur bleue à l’arrière, qui vous permettent de garder le contrôle pendant vos sessions de jeu. Grâce aux technologies Bluetooth et Xbox Wireless, la manette Stormcloud Vapor peut se connecter aux consoles Xbox Series X|S et Xbox One, aux PCs, aux téléphones portables et aux tablettes. Sa prise audio jack de 3,5 mm vous permet de discuter avec vos amis à l’aide de votre casque compatible préféré, tandis que vous utilisez le bouton de Partage dédié pour montrer tous vos moments de jeu les plus incroyables. Partez à l’aventure en toute sérénité et plus longtemps, avec une autonomie de batterie pouvant atteindre 40 heures. Utilisez l’application Accessoires Xbox pour réassigner les boutons de votre manette et créer des profils de manette personnalisés pour vos jeux préférés, ce qui donne à la manette Stormcloud Vapor un potentiel infini pour améliorer votre niveau de jeu.

Faites en sorte que votre console Xbox reflète votre style personnel en modifiant son apparence et son ambiance grâce à l’arrière-plan animé exclusif Stormcloud Vapor. La manette sans fil Xbox – Edition spéciale Stormcloud Vapor permet de débloquer un tout nouvel arrière-plan animé dès que vous connectez votre nouvelle manette à votre console Xbox Series X|S. L’arrière-plan animé est constitué de volutes bleues aux tonalités variées, ajoutant un nouveau thème original à l’expérience de votre console. Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez « Paramètres » sur l’écran d’accueil de votre console. Sous l’onglet Général, sélectionnez « Personnalisation » et ensuite « Mon arrière-plan ». Une fois sur cette page, vous pourrez accéder aux Arrière-plans animés et choisir ce thème ou d’autres styles d’arrière-plan animés qui vous permettront de personnaliser encore davantage votre expérience Xbox.