Xbox : un nouveau coloris de manette Stellar Shift qui va vous mettre la tête dans les étoiles

Si vous cherchez une nouvelle manette Xbox qui ne soit pas au prix de la Xbox Elite Series 2, vous avez le choix entre plusieurs coloris proposés par Microsoft. La liste des déclinaisons de l'accessoire s'allonge d'ailleurs cette semaine avec l'annonce de manette édition spéciale Stellar Shift, dans la lignée de l'Aqua Shift et de la Lunar Shift.

Elle arbore des reflets bleus et violets décrits comme « hypnotiques », rappelant les « profondeurs de l'espace », et possède des poignées caoutchoutées violettes qui laissent transparaître un motif tourbillonnant. Pour parfaire le tableau, si vous la connectez à une console Xbox Series X|S ou Xbox One, vous débloquerez un arrière-plan dynamique exclusif rappelant ses couleurs.

Nous sommes aujourd’hui très heureux de vous présenter la nouvelle manette sans fil édition spéciale Stellar Shift, dernier ajout de la famille « Shift », après la sortie de la manette édition spéciale Aqua Shift, inspirée des profondeurs de la mer, et de la manette édition spéciale Lunar Shift, qui reproduisait la magnifique aura de la lune. Nous savions que la déclinaison Stellar Shift devait aller encore plus loin et c’est pourquoi elle affiche des reflets entre le bleu et le violet, donnant un sentiment hypnotique faisant penser aux profondeurs de l’espace. Découvrez ses poignées caoutchoutées violettes qui laissent apparaître un motif tourbillonnant fascinant et unique à chaque manette.

Partez à l’aventure avec ses grips texturés sur les gâchettes, les bumpers et le boîtier arrière, qui assurent une meilleure prise en main, qu’importe l’intensité de la situation. Lors de vos découvertes, vous pourrez utiliser le bouton Share pour capturer facilement votre contenu et le partager avec vos amis. Appropriez-vous votre manette en personnalisant la disposition des touches avec l’application Accessoires Xbox, ce qui vous permettra de donner le meilleur de vous-même en jeu. La prise jack stéréo 3.5mm vous laisse connecter votre casque préféré pour communiquer avec vos amis, mais aussi pour une meilleure immersion . N’hésitez pas à connecter la manette sans fil édition spéciale Stellar Shift sans effort à de nombreux appareils, comme les consoles Xbox Series X|S et Xbox One. Vous pouvez également la connecter à un PC Windows et aux appareils mobiles en Bluetooth lorsque vous êtes en déplacement.

En connectant la manette sans fil édition spéciale Stellar Shift à votre console, vous débloquerez automatiquement un arrière-plan dynamique unique. Les arrière-plans dynamiques donnent vie à l’accueil de votre Xbox : plongez dans un design qui mêle un violet profond et un bleu tourbillonnant avant de vous lancer dans votre prochaine aventure. Pour accéder à cette fonctionnalité, rendez-vous dans la section Paramètres, puis dans Général, Personnalisation et enfin « Mon arrière-plan ». C’est ici que vous pourrez découvrir les arrière-plans dynamiques et opter pour celui de votre choix et ainsi personnaliser encore davantage votre expérience sur Xbox. Une fois votre arrière-plan défini, vous le conserverez jusqu’à ce que vous décidiez d’en changer. Pour retrouver cet arrière-plan, il vous suffira de connecter à nouveau la manette Stellar Shift à votre console et de suivre les consignes citées plus haut dans les menus.