Xbox Elite Series 2 : les manettes premium désormais personnalisables dans le Xbox Design Lab, et pour pas beaucoup plus cher

Au détour de l'annonce de la Xbox Elite Series 2 – Core (Blanc), un modèle fourni sans les boutons interchangeables au prix plus attractif que le pack de base, Xbox avait aussi confirmé qu'il serait possible de personnaliser ses manettes premiums via le Xbox Design Lab. Cela est possible à compter d'aujourd'hui, via le site dédié.



Comme pour le modèle de base, vendu 69,99 € avec les coloris de votre choix, vous pouvez choisir la couleur du corps, de l'arrière, des gâchettes, du pavé multidirectionnel (BMD), des joysticks, des boutons ABXY, Affichage, Menu et Partager, et même une gravure spéciale pour 9,99 € en plus. Une fois sa conception terminée, la Xbox Elite Series 2 personnalisée coûte alors 139,99 €, seulement 10 € de plus que la Xbox Elite Series 2 – Core (Blanc).

Pour 60,00 € de plus, donc 199,99 €, vous pouvez opter pour le pack Elite complet avec 4 palettes, 4 joysticks en plus, un BMD supplémentaire, un étui de transport, un chargeur et un câble USB, eux aussi personnalisables. Vous pouvez sinon acheter seulement en supplément les palettes pour 24,99 €, le pack de joysticks et BMD à 39,99 €, ou l'étui de transport et accessoires de chargement pour 36,99 €. De quoi vous donner envie d'avoir une manette premium unique dans votre salon ?

Lire aussi : MISE A JOUR Xbox : un nouveau firmware disponible, avec de la personnalisation de la manette Elite 2 et une nouvelle bibliothèque de jeux