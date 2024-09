Xbox se la joue transparent avec la collection Cipher pour la manette Series Elite 2

Microsoft continue encore et toujours de décliner ses manettes, compatibles PC, Xbox Series X|S, Xbox One, iOS et Android. Il y a quelques semaines, le constructeur dévoilait une édition spéciale Sky Cipher translucide du plus bel effet, elle a visiblement tapé dans l'œil des joueurs et Microsoft remet ça... avec sa manette Xbox Elite Series 2.

Voici donc la collection Cipher pour la manette Xbox Elite Series 2, disponible via Xbox Design Lab. Un retour dans le passé avec des coques transparentes pour admirer l'intérieur du périphérique, mais également des designs inédits pour la croix directionnelle et les palettes : Sunset Chroma et Energy Chroma. Microsoft rajoute :

Inspirée des designs translucides qui ont marqué les années 90 et le début des années 2000, la collection Cipher propose six coques transparentes disponibles dans le Xbox Design Lab. Ces coques colorées et pétillantes entourent le cadre métallique de la manette, mettant en valeur à la fois l’esthétique extérieure et la technologie complexe qui se cache à l’intérieur de la manette sans fil Xbox Elite Série 2. Chaque couleur a sa propre identité : la Ghost Cipher se distingue par une coque entièrement transparente qui dévoile les entrailles de la manette ; la Velocity Cipher rend hommage au célèbre vert Xbox, ici en version transparente pour laisser apparaître un monde plein d’énergie ; la Astral Cipher évoque les mystères de l’espace profond avec un violet majestueux ; la Surf Cipher capture la puissance des vagues avec son bleu translucide ; la Candy Cipher propose une vision douce et sucrée avec une coque rose pétillante ; et enfin, la Pulse Cipher incarne passion et puissance avec un rouge éclatant.

Vous pouvez créer la manette sans fil Xbox Elite Series 2 de vos rêves sur le Xbox Design Lab, comptez environ 150 € sans les accessoires additionnels. La manette Xbox Elite Series 2 - Core (Blanc) est sinon disponible à 103,07 € sur Amazon.