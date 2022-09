Xbox : une manette sans fil Xbox Elite Series 2 – Core (Blanc) premium, mais moins chère dévoilée, voici ce qu'elle a de différent

Pour permettre aux plus fortunés d'avoir une expérience de jeu optimale, Microsoft a commercialisé dès 2015 la manette Xbox Elite, une version premium aux boutons paramétrables. Elle a été remplacée en 2019 par la Xbox Elite Series 2, une version dotée d'un grip et de commandes au retour encore plus fin.

La rumeur voulait que le constructeur prépare une nouvelle manette Elite blanche, et elle vient d'être officialisée. Son « petit » nom sera Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core ou Manette sans fil Xbox Elite Series 2 – Core (Blanc), et elle ne sera pas une version améliorée du modèle actuel, mais au contraire un modèle moins fourni et surtout moins cher. Elle embarquera des technologies similaires, comme « des sticks à la tension ajustable, des poignées en caoutchouc enveloppantes et des gâchettes aux mèches de détente plus courtes », mais aussi des commandes paramétrables, mais ne sera en revanche pas livrée avec le set de boutons interchangeables. L'autonomie sera toujours d'environ 40 heures, mais les matériaux utilisés sont vantés comme plus solides.

C'est pour tout cela que la Manette sans fil Xbox Elite Series 2 – Core (Blanc) sera vendue 129,99 €, contre 179,99 € pour la Xbox Elite Wireless Controller Series 2 (à noter qu'elle est trouvable à partir de 149,99 € chez Amazon.fr). Si vous changez d'avis et souhaitez finalement pouvoir modifier les boutons de votre manette Core, un Pack de composants interchangeables pour Xbox Elite Wireless Controller Series 2 sera vendu pour 59,99 € : il peut aussi servir si vous avez besoin de pièces de rechange pour votre Elite Series 2 classique. Les précommandes débutent aujourd'hui sur le Microsoft Store, pour une livraison à compter du 21 septembre 2022.

Et pour fêter l'arrivée de cet accessoire, le constructeur a aussi annoncé que les Xbox Elite Wireless Controller Series 2 intégreront le Xbox Design Lab d'ici la fin d'année 2022, nous permettant ainsi de personnaliser leurs couleurs. Et il en profite pour faire la promotion d'un tee-shirt Xbox Elite Jersey à 99,99 € qui ne devrait pas trouver sa place dans tous les foyers.



Avec la première manette Elite, sortie en 2015, nous souhaitions offrir aux joueuses et aux joueurs une nouvelle manière d’atteindre leur plein potentiel en jeu. Nous avons donc développé une manette premium proposant une capacité sans précédent de personnalisation, vous permettant de jouer avec votre propre configuration.

Nous poursuivons aujourd’hui nos efforts en annonçant la manette Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core, en version blanche. Elle a été conçue pour répondre aux attentes des joueuses et des joueurs les plus compétitifs, elle place entre vos mains ses performances, ses possibilités de personnalisation et sa longévité exceptionnelles. Et nous vous offrons toujours plus de choix, avec deux manettes Elite pour répondre à vos besoins.

La nouvelle manette Xbox Elite Series 2 (Core) blanche, au prix de 129,99 €, comprend tout ce dont vous avez besoin pour tirer le meilleur de vos capacités. Découvrez des sticks à la tension ajustable, des poignées en caoutchouc enveloppantes et des gâchettes aux mèches de détente plus courtes. Profitez d’une personnalisation sans limites grâce à la possibilité de configurer chaque bouton avec l’application Accessoires Xbox. Restez plus longtemps dans le feu de l’action avec sa batterie rechargeable disposant de jusqu’à 40 heures d’autonomie1 et des composants pensés pour durer.

La manette existante Xbox Elite Series 2 noire, au prix de 179,99 €, propose toutes les fonctionnalités de la version Elite Core, ainsi que des éléments premium interchangeables pour s’adapter à votre style de jeu, dont différents sticks, croix directionnelles et formes de palettes. La boîte de rangement fournie vous permet de ranger avec soin la manette et tous les éléments inclus. Chargez la manette grâce à la boîte ou en dehors avec le câble USB-C tressé et la station de recharge fournis.

Depuis le lancement du Xbox Design Lab en 2016, la communauté demande régulièrement que nous ajoutions les manettes Elite à notre programme unique de personnalisation, pour pouvoir aller plus loin avec cette expérience premium. Nous vous annonçons aujourd’hui que ce sera possible à partir de la fin de l’année : la manette Elite Series 2 sera également proposée dans le Xbox Design Lab ! Nous avons hâte de vous proposer toujours plus de choix et de voir comment vous allez réinventer cette manette Elite.

Ajoutez encore plus d’options de personnalisation à la manette Elite Series 2 – Core ou remplacez les éléments des autres modèles Elite Series grâce au Pack de composants interchangeables pour Xbox Elite Wireless Controller Series 2 vendu au prix de 59,99 €. Ajustez votre manette à votre style de jeu préféré avec des sticks interchangeables, des formes de palettes et différentes croix directionnelles. Inclut la boîte de transport, la station de charge et un câble USB-C.

Nous avons écouté les retours des joueuses et des joueurs et continué à améliorer les manettes Elite Series 2 afin qu’elles soient plus solides que jamais, en utilisant des composants pensés pour durer. Pour plus de tranquillité d’esprit, les manettes Elite Series 2 sont garanties un an par Microsoft2. Les manettes Elite Series 2 sont conçues pour être entièrement personnalisables, pour que vous puissiez jouer comme vous l’entendez.

La manette Xbox Elite Series 2 (Core) blanche et le Pack d’éléments complet sont disponibles en précommande dès maintenant, au prix de 129,99 € et 59,99 €. Rendez-vous sur Xbox.com, chez votre revendeur habituel ou sur le Microsoft Store pour plus d’informations.

Pour fêter l’arrivée du nouveau membre de la famille Elite, découvrez le nouveau Xbox Elite Jersey. Il est à la fois élégant et pratique, avec sa poche zippée sur la manche et sa bande magnétique qui permettra de garder les différents éléments de votre manette Elite à portée de main. Le Xbox Elite Jersey est disponible dès aujourd’hui sur le Xbox Gear Shop, au prix de 99,99 €.

1 L’autonomie de la batterie varie selon l’usage et d’autres facteurs.

2 La garantie Microsoft s’ajoute à la garantie légale obligatoire.