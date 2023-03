Xbox : la manette sans fil passe enfin au vert avec le coloris officiel Velocity Green

Il existe déjà une multitude de coloris pour la manette sans fil Xbox. Entre les couleurs traditionnelles, les motifs camouflages et la gamme Shift brillante, les joueurs ne manquent pas de choix quand ils doivent changer d'accessoire ou en ajouter un à leur collection. Une variante de plus vient d'être officialisée, et elle arbore un coloris qui n'existait étonnamment pas encore : le vert.

Oui, Xbox vient seulement de dévoiler une manette sans fil Velocity Green, avec un vert éclatant partout sur la face avant et un blanc plus discret à l'arrière. Originale et sobre, elle devrait se faire facilement une place sur les étagères de la communauté, sachant qu'elle possède les mêmes caractéristiques que toute la gamme et le même prix : 59,99 €. Elle est d'ores et déjà en vente sur le Microsoft Store, et sera proposée chez les revendeurs partenaires à partir du 17 mars, qui est d'ailleurs le jour de la Saint-Patrick : heureux hasard ou choix éclairé ?

Chacun a une couleur favorite, une couleur qui nous parle plus que les autres. Chez Xbox, le vert a toujours eu une place spéciale. C’est pour cette raison que nous sommes heureux d’annoncer la manette sans fil Xbox Velocity Green, qui arbore notre couleur signature. Il s’agit du dernier ajout en date dans notre collection de manettes sans fil colorées, elle vient rejoindre les manettes que les fans adorent comme les Shock Blue, Pulse Red, Deep Pink et Electric Volt. La manette sans fil Velocity Green dispose de toutes les fonctionnalités dont vous aurez besoin pour atteindre les meilleures performances en jeu et ajoute une touche de couleur pop à votre expérience. La manette sans fil Velocity Green va au-delà de l’esthétique, cette génération de manettes Xbox déborde de fonctionnalités qui changent la donne. La texture présente sur les gâchettes, les boutons de tranche et l’arrière de la manette permet de garder le contrôle en toute circonstance. La croix directionnelle hybride, quant à elle, vous laisse faire preuve de précision. Branchez tout casque compatible à sa prise jack 3,5 mm pour plonger d’autant plus dans l’expérience et communiquer avec vos amis. Enregistrez tous vos moments favoris et partagez-les avec vos amis grâce au bouton Share, qui peut être personnalisé pour enregistrer des vidéos ou prendre des captures d’écran en utilisant l’application Accessoires Xbox. Vous pourrez également utiliser cette dernière pour personnaliser davantage votre manette en réassignant les boutons de votre choix et en créant des profils de manette différents. N’hésitez pas à utiliser votre manette sur d’autres appareils, la technologie Bluetooth vous permettra de jouer sur PC, téléphones et tablettes. Habillez-vous pour les grandes occasions avec le Hoodie Velocity Green, de la collection Xbox Icon, que vous retrouverez sur le Xbox Gear Shop. Inspiré par la nouvelle manette sans fil Velocity Green, avec un porte-bonheur en supplément, ce Hoodie Velocity Green rendra vos partenaires de jeu verts de jalousie.

Vous pouvez sinon parfaire votre style avec un Hoodie Velocity Green qui rejoint la gamme Xbox Icon en vente sur le Xbox Gear Shop.

