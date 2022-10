Xbox : la nouvelle manette sans fil Lunar Shift dévoilée, son coloris argent-or va vous mettre la tête dans les étoiles

Alors qu'il vient tout juste de dévoiler le coloris Mineral Camo pour la manette sans fil Xbox, Microsoft enchaîne avec une autre variante de manette de série. Il s'agit du modèle Lunar Shift, qui rejoint la longue liste de coloris de manettes disponibles chez le constructeur.



Elle arbore une parure à l'effet scintillant argent-or et des poignées caoutchoutées tourbillonnantes grises et noires, accompagnée par une surface texturée sur les gâchettes à l’arrière. Ajoutez à cela des boutons et des gâchettes gris et blanc, et vous obtenez une manette sans fil épurée, qui a tout à fait sa place dans la gamme et sur vos étagères.

Elle est d'ores et déjà disponible sur le Microsoft Store au prix habituel de 64,99 € et devrait vite être disponible chez les revendeurs habituels.

