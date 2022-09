Xbox : un nouveau coloris de manette Mineral Camo dévoilé par Microsoft

Microsoft n'en finit plus de dévoiler des manettes pour Xbox Series X|S avec un revêtement camouflage. Après la Night Ops Camo, l'Arctic Camo et la Daystrike Camo, place aujourd'hui à la Mineral Camo, une manette avec des motifs camouflage bleu et violet inspirés des cristaux de géodes :

Bien évidemment, cette manette édition spéciale Mineral Camo reprend les fonctionnalités des autres manettes Xbox Series X|S comme la croix directionnelle hybride, les gâchettes et bumpers avec une surface texturée, le port Jack 3.5, la compatibilité avec l'application Xbox pour reconfigurer les boutons ou encore la touche Share. La manette est sans fil pour jouer sur Xbox Series X|S ou Xbox One, et dispose du Bluetooth pour se connecter aux PC, smartphones et tablettes.

En plus de la manette Xbox par Microsoft, Razer propose quant à lui un support de charge rapide universel assorti avec le même revêtement Mineral Camo, capable de recharger une manette Xbox One ou Xbox Series X|S en moins de trois heures. Un support vendu 69,99 € sur le site officiel de Razer, tandis que la manette Mineral Camo est disponible chez les revendeurs habituels contre 64,99 €.