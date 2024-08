Razer dévoile la Wolverine V3 Pro, « la manette sans fil ultime pour Xbox et PC »

Razer continue d'agrandir son catalogue et dévoile « la manette ultime pour Xbox et PC », ce qui ne veut plus rien dire tant l'expression est reprise par tous les constructeurs. Mais tout de même, la Wolverine V3 Pro a pas mal d'arguments pour séduire les joueurs compétitifs, elle a en effet été conçue en collaboration avec des professionnels de l'eSport.

Voici ce qu'il faut savoir sur cette Wolverine V3 Pro :

Fruit d'une étroite collaboration avec Eric « Snip3down » Wrona, 2 fois médaillé aux X Games et 24 fois champion sur le jeu Halo, la Wolverine V3 Pro a été soumise à des tests approfondis afin de délivrer des performances de haute volée. C'est une alliée idéale pour renverser le cours de n'importe quelle partie.

Pour les pros

Entre ses possibilités de personnalisation avancées, la réactivité de ses commandes et son ergonomie optimale, la Razer Wolverine V3 Pro a été imaginée pour donner un avantage décisif aux joueurs compétitifs. Elle intègre 4 palettes situées à l'arrière et dotées de clic de souris, 2 gâchettes pour une prise en main « claw », des gâchettes dotées de la technologie Razer Pro HyperTriggers, des joysticks équipés de capteurs à effet Hall pour une précision sans faille ainsi que de la technologie Razer HyperSpeed Wireless. La Wolverine V3 Pro est un bijou de technologie qui profite d'un design durable et d'une ergonomie optimale.

Tourné vers l'innovation et la communauté console, Razer continue d'étoffer son équipe avec le recrutement d'Eric « Snip3down » Wrona, son premier athlète esport dédié aux manettes. Connu pour être le seul joueur de haut niveau à avoir remporté des médailles durant les X-Games sur les jeux Apex Legends et Halo, Snip3down rejoint les nombreux talents d'exception de la Team Razer. L'équipe incarne non seulement l'engagement de la marque dans l'écosystème esport mais illustre aussi son soutien à tous ceux qui repoussent les limites du jeu compétitif.

Eric « Snip3down » Wrona ajoute : « La conception soignée et les fonctionnalités de personnalisation de la Wolverine V3 Pro lui confèrent un avantage considérable. C'est une alliée de taille pour toutes celles et ceux qui veulent vraiment décrocher la victoire. »

Une pléthore d'options grâce aux boutons additionnels

La manette est équipée d'un véritable arsenal de commandes personnalisables, qui offrent une réactivité inégalée pour dominer ses adversaires en jeu. Dotées de clic de souris, les quatre palettes sont idéalement logées à l'arrière de la manette, au niveau des poignées ergonomiques recouvertes d'un revêtement en caoutchouc. Elles assurent un actionnement rapide comme l'éclair, digne des meilleures souris gaming de la marque.

Les palettes sont complétées par deux gâchettes supplémentaires, stratégiquement situées sur la partie supérieure de la coque. En plus d'apporter une plus grande flexibilité en jeu, elles offrent un meilleur contrôle pour les joueurs privilégiant une prise en main « claw ». Avec cet ensemble de fonctionnalités de premier ordre, les enchaînements complexes s'effectuent en toute simplicité. Un avantage stratégique qui peut s'avérer décisif en partie compétitive.

Une précision millimétrique grâce à la technologie Razer Pro HyperTriggers

Pas de place pour l'approximation avec les gâchettes révolutionnaires Razer Pro HyperTriggers. Grâce à ces gâchettes innovantes, les joueurs peuvent ajuster la distance d'activation par le biais de deux modes distincts : une activation instantanée grâce à une profondeur de course des gâchettes réduite au minimum pour une réactivité inégalée, ou alors une distance d'activation progressive via un contrôle analogique ultraprécis. De surcroît, les retours haptiques intégrés offrent des sensations réalistes permettant aux joueurs de ressentir l'intensité de chaque tir.

Des joysticks équipés de capteurs à effet Hall pour une précision sans faille

Les nouveaux joysticks et leurs capteurs à effet Hall assurent des déplacements d'une justesse inégalée. Ces sticks analogiques de haute volée offrent une précision d'orfèvre et des mouvements plus fluides comparés aux modèles plus traditionnels. Les anneaux antifriction et la sélection de matériaux nobles assurent une excellente durée de vie. De son côté, l'application Razer Controller App offre la possibilité d'ajuster la sensibilité et les zones mortes des sticks, pour un contrôle plus précis et adapté aux besoins de chacun. Un confort d'utilisation non-négligeable lors des sessions de jeu intenses.

Zéro latence avec la technologie Razer HyperSpeed Wireless pour décrocher la victoire

Un temps de réponse minimal pour répondre aux besoins des athlètes de haut niveau. Avec son port USB-A, le dongle de la Wolverine V3 Pro délivre une connexion sans fil 2,4 GHz pour des sessions de jeu compétitives sans latence, sur Xbox comme sur PC.

Des enchaînements dévastateurs avec les boutons d'action Razer Méca-tactiles et la croix directionnelle flottante à 8 directions

Un confort optimal et une réactivité inégalée pour dominer les parties compétitives. Les boutons d'action Razer Méca-tactiles allient la vitesse d'exécution des switches mécaniques avec la douce sensation d'une membrane en caoutchouc lors des amortis pour une expérience de jeu maitrisée. De son côté, la croix directionnelle flottante à 8 directions offre un contrôle exceptionnel pour des saisies précises, une composante essentielle pour exécuter des manœuvres ou des combos complexes.

Une personnalisation exemplaire sur Xbox et PC

Disponible sur Xbox et Windows, l'application dédiée à la manette Razer permet de personnaliser la sensibilité des joysticks, de remapper les boutons en fonction de ses préférences ou encore de créer des profils personnalisés en fonction du type de jeu. Un ensemble de fonctionnalités prêt à relever tous les défis à venir.

Prête pour enchaîner les tournois

Un étui de rangement sur mesure accompagne la Razer Wolverine V3 Pro afin de pouvoir transporter la manette en toute sécurité. Il peut accueillir 2 capuchons de joysticks de remplacement, le dongle sans fil et un câble de 3 mètres. C'est l'accessoire parfait pour les aficionados de tournois et les joueurs régulièrement en déplacement.

Mode PC Tournament : 1000 Hz de taux de rapport en connexion filaire sur PC

Une fois la manette branchée sur un ordinateur, les joueurs peuvent activer le Mode PC Tournament, spécialement développé pour les jeux compétitifs, et bénéficier d'un taux de rapport de 1000 Hz. Cette fonctionnalité peut être activée, au choix, via l'application ou par le biais d'un raccourci dédié sur la manette afin d'obtenir un avantage décisif lors des parties sous haute tension.