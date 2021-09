Razer dévoile les casques Kaira X, des stations de recharge colorées et la manette Wolverine V2

Razer fait sa rentrée et dévoile de nombreux nouveaux périphériques pour gamers, avec un casque, des stations de recharge de manettes et même une manette améliorée. La grosse nouveauté, c'est le casque Kaira X pour PC, Xbox et PlayStation, avec des haut-parleurs TriForce de 50 mm.

Le Kaira X, qui n'a aucun lien avec Franck Gastambide, a droit à une séparation des fréquences améliorées avec « des aigus nets, des médiums clairs et des basses grondantes, pour un son total et immersif ». Il dispose d'un microphone cardioïde HyperClear sur perche flexible isolant les bruits de fond indésirables, de commandes sur le casque, de coussinets en mousse à mémoire de forme Flowknit, d'un bandeau rembourré et d'une connexion analogique filaire en Jack 3.5 pour le brancher à de nombreux appareils. Il se décline en noir et blanc pour PlayStation ou vert et noir pour Xbox.

En plus de cela, Razer présente les nouveaux Universal Quick Charging Stands pour manettes Xbox, qui reprennent les couleurs des récentes manettes de Microsoft, à savoir Carbon Black, Shock Blue, Robot White, Pulse Red, et Electric Volt. Une version Aqua Shift est même proposée chez Best Buy et Microsoft. Comme si cela ne suffisait pas, le constructeur lance les nouveaux casques Kaira et Kaira Pro, ce dernier embarquant des haut-parleurs FriForce Titanium de 50 mm et un microphone supercardioïde, avec une connectique Bluetooth 5.0 et Xbox Wireless. Le Kaira dispose quant à lui des mêmes haut-parleurs, mais d'un micro cardioïde et est simplement compatible avec le Xbox Wireless.

Enfin, Razer présente la Wolverine V2, une manette avec des boutons d'action et une croix directionnelle méca-tactiles conçus par Razer, avec deux boutons supplémentaires reconfigurables. Alvin Cheung, senior vice president de l’unité commerciale Périphériques de Razer, commente :

Avec le nouveau Kaira X, les joueurs ont maintenant encore plus de choix quand ils doivent sélectionner leur casque Razer parfait pour Xbox, PlayStation ou PC. Avec la nouvelle palette de couleurs vives du Kaira X, les stations de recharge et les couleurs blanches élégantes du Kaira, Kaira Pro, et Wolverine V2, les joueurs peuvent être aussi éclatants et vifs que leur matériel.

