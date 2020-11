Razer dévoile les Kaira et Kaira Pro, des casques sans fil conçus pour les Xbox

Au lancement des Xbox Series X et S de Microsoft, plusieurs anciens accessoires et périphériques seront rétrocompatibles, Razer avait déjà fait le point sur son catalogue récemment, mais le constructeur dévoile aujourd'hui deux produits inédits, les Kaira et Kaira Pro, des casques sans fil pour gamers spécialement conçus pour les Xbox, mais pas seulement. Et non, aucun lien avec la série de Franck Gastambide.

Le Kaira Pro embarque ainsi des haut-parleurs de 50 mm Triforce en titane, un microphone détachable super cardioïde HyperClear et du Bluetooth 5.0 le rendant compatible avec les smartphones et tablettes, mais surtout une connectivité Xbox pour un appairage simplifié avec les consoles de Microsoft, à savoir les Xbox Series X et S, ainsi que les Xbox One. Sur PC, il faudra passer par le Bluetooth ou par un adaptateur sans fil Xbox pour utiliser le casque sans fil.

Si Razer a voulu dédier son Kaira Pro aux Xbox et aux mobiles, c'est pour en faire l'accessoire indispensable des abonnés aux Xbox Game Pass Ultimate, donnant pour rappel accès à des jeux en cloud gaming sur mobiles ou en téléchargement sur les Xbox et PC, contre 12,99 € par mois. Le constructeur promet « un son riche et immersif » ainsi que des « communications sans grésillements pour une expérience de jeu parfaite, à la maison ou en déplacement ». Côté finition, le Kaira Pro dispose de mousse à mémoire de force, des coussinets anti-transpiration, un bandeau souple et rembourré et une structure en acier inoxydable, et le constructeur promet une autonomie allant jusqu'à 20h sans le rétroéclairage, ou de 15h avec Chroma activé. Alvin Cheung, senior vice president of Razer's peripherals business unit, rajoute :

Les joueurs peuvent désormais jouer à leurs jeux favoris presque partout, ils ont plus que jamais besoin d'un casque haute performance et multiplateforme. Avec le Kaira Pro, les joueurs disposent désormais d'un seul casque pour une utilisation à domicile sur leurs Xbox Series X et S ou sur leur PC, il est aussi idéal lorsqu'ils sont en déplacement et jouent sur leurs téléphones ou tablettes Android. En associant le Kaira Pro avec le Razer Kishi et le Xbox Game Pass Ultimate, les joueurs peuvent profiter d'une expérience console totale où qu'ils aillent.

Le Kaira Pro est disponible dès maintenant sur la boutique de Razer au prix de 169,99 €, et il arrivera chez les revendeurs habituels d'ici la fin de l'année 2020. Le Kaira est quant à lui sensiblement le même, mais avec un micro fixe et une connectivité sans fil Xbox uniquement, impossible donc de l'utiliser en Bluetooth sur mobiles ou PC, mais il est vendu 119,99 €.