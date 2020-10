Razer dévoile ses périphériques compatibles avec les Xbox Series X et S

L'arrivée des consoles next-gen est imminente, et Razer fait aujourd'hui le point sur la compatibilité de ses accessoires avec les futures Xbox Series X et S de Microsoft. Le constructeur propose en effet déjà des casques, manettes ou encore sticks d'arcade officiellement compatibles avec les Xbox One, et ils fonctionneront sur Xbox Series X et S.

Voici donc les périphériques qui seront compatibles avec les Xbox Series X et S de Microsoft à leur sortie le mois prochain :

Razer Nari Ultimate conçu pour Xbox ;

conçu pour Xbox ; Razer Wolverine Ultimate ;

; Razer Wolverine Tournament Edition ;

; Stick arcade Razer Atrox conçu pour Xbox ;

conçu pour Xbox ; Razer Thresher conçu pour Xbox ;

conçu pour Xbox ; Razer Turret conçu pour Xbox.

Razer en profite pour refaire une petite présentation de certains produits :

Razer Nari Ultimate conçu pour Xbox Le Nari Ultimate est le premier casque au monde conçu pour Xbox avec un retour haptique haute définition développé par Lofelt. Prêt pour le feedback haptique sur les Xbox Series X et S et alimenté par la technologie Razer HyperSense, le Nari Ultimate délivre une expérience de jeu vraiment immersive grâce à ses haut-parleurs haute définition offrant un son cristallin et un retour sensoriel basé sur les vibrations – les joueurs n'entendent pas seulement le jeu, ils ressentent le jeu. Razer Wolverine Ultimate Ayant remporté de nombreux prix pour son ergonomie optimisée, ses sticks interchangeables, son d-pad adaptable à tous les styles de jeu et sa technologie d'éclairage Razer Chroma, la Razer Wolverine Ultimate est la manette ultime conçue pour Xbox. Stick Arcade Razer Atrox Le stick arcade Razer Atrox pour Xbox est pensé pour les tournois, c'est une machine de combat qui améliorera vos prouesses de jeu. Utilisant les composants haut de gamme de Sanwa, avec 8 boutons programmables hautement réactifs et un joystick à 8 directions très précis, les amateurs de jeux de combat peuvent dominer le jeu grâce au Atrox.

Si vous êtes déjà équipés, vous n'aurez donc qu'à brancher vos accessoires sur votre Xbox Series X ou S le 10 novembre prochain pour jouer. Sinon, vous pouvez acheter la manette Wolverine Ultimate 132,45 € sur Amazon.fr.