NVIDIA SHIELD : la mise à jour 8.2.2 disponible, les manettes PS5 et Xbox Series X et S compatibles

Le NVIDIA SHIELD permet pour mémoire d'accéder à un tas d'applications sur un écran déporté, notamment un téléviseur, aussi bien pour du multimédia que du jeu vidéo. Le constructeur améliore régulièrement le boîtier, que ce soit avec des modèles optimisés ou des mises à jour, comme la version 8.2.2 déployée cette semaine.



En plus de permettre de jouer à des jeux récents comme Cyberpunk 2077 et Among Us via GeForce NOW, le patch corrige quelques bugs, autorise la 4K sur les chaînés Canal + UHD et Canal Événements via myCanal et, surtout, rend les manettes des PS5 et Xbox Series X | S compatibles. Le changelog complet de la mise à jour, qui sera déployée progressivement sur les appareils du monde entier dans la semaine qui vient, est lisible ci-dessous.

Associez les nouvelles manettes DualSense ou Xbox Series X | S à votre SHIELD Vous pouvez désormais connecter des manettes de nouvelle génération à votre SHIELD pour jouer à des jeux Android ou GeForce NOW avec votre manette favorite. Pour commencer, activez le mode d'association Bluetooth sur votre SHIELD afin de connecter votre manette. DualSense : maintenez la touche PlayStation et la touche SHARE jusqu'à ce que le voyant de votre manette clignote en bleu.

Xbox Series X | S : maintenez la touche d'association jusqu'à ce que la touche Xbox clignote. Votre SHIELD TV prend désormais en charge les systèmes Control4 d'automatisation et de domotique Vous pouvez utiliser votre télécommande ou votre application Control4 pour naviguer dans l'interface de votre SHIELD, mais aussi lancer directement des applications préalablement installées ! Contactez votre installateur Control4 certifié pour rendre votre SHIELD compatible dès aujourd'hui. myCanal ajoute des canaux UHD Obtenez plus de divertissement 4K avec myCanal. Le contenu UHD est désormais disponible sur deux nouvelles chaînes, Canal + UHD et Canal Événements. Nouveaux jeux [GeForce NOW] Cyberpunk 2077

Découvrez un jeu d'action-aventure captivant en monde ouvert qui se déroule à Night City, une mégalopole obsédée par le pouvoir, la séduction et les modifications corporelles. Vous incarnez V, un mercenaire hors-la-loi à la recherche d'un implant unique qui serait la clé de l'immortalité. [GeForce NOW] Destiny 2: Au-delà de la Lumière

La frontière d'Europe recèle de nombreux secrets du passé, y compris le sombre pouvoir de la stase. Collaborez avec la mystérieuse Exo Inconnue pour exploiter ce pouvoir avant que Vigris, la Kall des Ténèbres, ne le remette à ses forces déchues. [GeForce NOW] Assassin's Creed Valhalla

Incarnez Eivor, un guerrier viking légendaire en quête de gloire. Explorez un monde ouvert aussi magnifique que dynamique, et mettez tout en œuvre pour survivre à la violence de l'Angleterre médiévale. [GeForce NOW] Among Us

Rejoignez vos équipiers dans un jeu multijoueur mêlant travail d'équipe et trahison ! Interagissez avec 4 à 10 autres joueurs et tentez de garder le contrôle de votre vaisseau spatial pour revenir à la civilisation. Mais faites bien attention : un imposteur extraterrestre est susceptible de se trouver à bord ! [GeForce NOW] Watch Dogs Legion

Recrutez n'importe quel citoyen pour renforcer la résistance. Piratez, infiltrez et combattez pour reprendre le contrôle de la mégalopole futuriste de Londres, au bord de l'effondrement. Bienvenue dans la résistance. Stickman Skate Battle

Montez sur votre skateboard et prenez part à l'expérience JcJ ultime dans Stickman Skate Battle ! Affrontez vos amis et des joueurs du monde entier dans des parties frénétiques en 1 contre 1 dans de magnifiques skateparks minutieusement conçus. Autres optimisations Inclut le « Security Patch Level » pour Android de décembre 2020.

Optimisation du comportement de la SHIELD Remote 2019 relatif au contrôle du volume infrarouge avec les récepteurs Denon.

Autres corrections de bugs.

