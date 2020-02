NVIDIA SHIELD : une mise à jour 8.1.1 disponible, Alexa, Plex et manette Xbox Elite 2 au programme

Avec la NVIDIA SHIELD, le constructeur espère créer un nouvel appareil centralisant les besoins en streaming des utilisateurs. Les amateurs de jeux vidéo en cloud et de télévision en ligne peuvent ainsi profiter de nombreux services avec une manette et un boîtier dédié.

Le produit est toujours en pleine évolution, et après un patch 8.0 tourné vers la compatibilité avec les TV HDR, c'est au tour d'une mise à jour 8.1.1 de débarquer. Elle apporte le support d'Alexa et Amazon Echo, la compatibilité avec la manette Xbox Elite 2, la possibilité d'utiliser l'application de streaming vidéo Plex, des correctifs, ou encore de nouveaux jeux en natifs ou par le biais de GeForce NOW. D'ailleurs, pour une durée limitée, les utilisateurs du SHIELD peuvent prétendre à un abonnement Membres Fondateurs pour utiliser la version moins limitée de GeForce NOW. Si vous voulez des spécificités techniques sur les améliorations et correctifs, le changelog complet est disponible en anglais en page suivante.

L'abonnement Membres Fondateurs à GeForce NOW est maintenant disponible Tous les possesseurs de SHIELD peuvent bénéficier de notre abonnement gratuit à GeForce NOW. Pendant une durée limitée, vous pouvez passer à l'abonnement Membres Fondateurs pour bénéficier d’un accès prioritaire et de durées de session étendues. Rendez-vous sur www.nvidia.com/fr-fr/geforce-now/. Pour commencer, ouvrez l’application NVIDIA Jeux et jouez à n’importe quel jeu comportant la bannière GeForce NOW. Contrôlez votre SHIELD avec Alexa et Amazon Echo Pour commencer, vous devez activer la nouvelle fonctionnalité NVIDIA SHIELD TV dans l’application Alexa. Voici diverses commandes que vous pouvez essayer avec Alexa : Allumer la SHIELD ;

Ouvrir Prime Video sur la SHIELD ;

Monter le volume de la SHIELD ;

Éteindre la SHIELD. Applications – Nouveautés et mises à jour Streamez gratuitement des films et des séries TV sur PLEX

Regardez des séries et des films cultes comme Rain Man, The Terminator, The Usual Suspects ou Raging Bull avec un nombre réduit d’interruptions commerciales et de publicités par rapport aux autres services de streaming gratuits. Nouveaux jeux Jack Box Party Pack 6

Ce nouveau titre de la série Party Pack, le plus hilarant à ce jour, comporte cinq nouveaux mini-jeux hilarants incluant Trivia Murder Party, Dictionarium, Push the Button, Joke Boat et bien plus !

ASPHALT 9

Installez-vous derrière le volant pour défier les pilotes professionnels les plus téméraires du monde à travers les rues d’Asphalt Legend, un jeu de course conçu par les créateurs d’Asphalt 8: Airborne.

Brick Breaker

Découvrez un jeu gratuit de casse-briques terriblement addictif qui rend honneur au genre avec des centaines de niveaux de difficulté et une grande variété d’objets.

[GeForce NOW] Cuisine Royale

Découvrez un tout nouveau jeu de Batlle Royale entièrement Free-to-Play, qui vous offre le système de loot box le plus honnête à ce jour.

[GeForce NOW] Darksiders: Genesis

Vivez votre première expérience dans le monde de DARKSIDERS avant les événements du jeu d’origine.

[GeForce NOW] Deliver Us The Moon: Fortuna

Plongez dans un captivant thriller de science-fiction se déroulant dans un futur apocalyptique où les ressources naturelles de la Terre sont épuisées.

[GeForce NOW] AVICII Invector

Explorez de fascinantes mélodies vocales, glissez sur des transitions musicales et jouez au rythme de 25 des plus grands tubes d'AVICII. Autres optimisations Support de la nouvelle manette Xbox Elite 2.

Support des périphériques audio DAC Sanscrit USB.

L’application Channels DVR peut désormais stocker sur un NAS du contenu préalablement enregistré.