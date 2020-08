NVIDIA SHIELD TV : la 25e mise à jour lancée, améliorant l'upscaler IA

NVIDIA vient de publier cette semaine la SHIELD Software Experience Upgrade 8.2, une nouvelle mise à jour majeure pour ses SHIELD TV. Si vous avez la box 4K du constructeur, c'est donc la 25e mise à jour en cinq ans, de nouveaux modèles ayant pour rappel vu le jour plus récemment.

Cette 25e mise à jour des SHIELD TV améliore notamment l'upscaler IA, technologie permettant d'améliorer des images de basse qualité grâce à l'intelligence artificielle. Le patch rajoute ainsi la prise en charge de la conversion ascendante UHD 4K de 360p à 1440p. Les SHIELD TV Pro de 2019 peuvent quant à elle désormais profiter du contenu à 60 fps, et l'IA permet de diffuser du sport en direct sur une TV HD ou des vidéos HD de YouTube en 4K. NVIDIA en profite pour améliorer sa nouvelle télécommande SHIELD avec la possibilité de configurer une action avec une double pression ou une pression longue sur le bouton de menu personnalisable, en plus de l'action de pression seule. 25 actions sont ainsi disponibles, et la télécommande fonctionne pour rappel avec les SHIELD TV et l'application sur l'App Store et le Google Play Store.

Le constructeur améliore également le support de contrôle de volume IR et CEC, prenant désormais en charge des projecteurs et l'autorisation de fonctionnalité lorsque la SHIELD n'est pas active, pour notamment contrôler le volume IR avec une SHIELD et un Google Home couplés. La télécommande accueille quant à elle le contrôle IR pour changer la source d'entrée sur les TV, les AVR et les barres de son.

Enfin, du côté des petites nouveautés en vrac, les SHIELD TV de 2015 et 2017 peuvent désormais faire correspondre la fréquence d'images du contenu affiché et le SMBv3 est nativement pris en charge pour des connexions plus rapides et sécurisées avec les PC (sans besoin de serveur PLEX). La mise à jour est disponible dès maintenant, et vous pouvez vous offrir une SHIELD TV Pro avec sa télécommande contre 216,83 € sur Amazon.fr.