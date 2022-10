Razer dévoile les casques Kraken Kitty V2 Pro et Kaira Pro HyperSpeed, et les écouteurs Hammerhead HyperSpeed

Ce week-end se tenait la RazerCon 2022, un évènement très attendu par les fans de la marque de Min-Liang Tan. Le constructeur a notamment présenté sa console portable Edge, mais également des périphériques pour gamers un peu plus classiques, dont des casques et écouteurs.

Razer a ainsi présenté le Kraken Kitty V2 Pro, version améliorée de son célèbre casque pour gamers avec des oreilles de chat, d'ours ou de lapin interchangeables, disponible en noir ou en rose Quartz. Voici une présentation :

Comme une continuité de l'incontournable modèle original, le casque filaire Kraken Kitty V2 Pro est propulsé par Razer Chroma RGB et intègre des paires d'oreilles interchangeables de chat, d'ours et de lapin. Toutes incluses dans la boîte, ces adorables paires d'oreilles se remplacent facilement et rapidement pour que les streameurs puissent jongler entre les styles afin d'exprimer leur personnalité unique et leurs passions en stream. Les trois paires sont dotées d'un éclairage dynamique qui réagit en symbiose avec le stream, grâce à Razer Chroma™ RGB qui propose plus de 16,8 millions de couleurs et d'innombrables effets lumineux. Avec ces options de personnalisation, les streamers peuvent faire ressortir leur personnalité et engager leurs audiences avec des paires d'oreilles rétroéclairées qui réagissent notamment aux emotes ou aux alertes.

Le Razer Kitty V2 Pro est également équipé d'un micro cardioïde Razer HyperClear amovible pour une saisie vocale claire et limpide, ainsi que des haut-parleurs Razer TriForce Titanium de 50 mm et surround 7.1 pour un son plus fidèle et plus précis. Le son du Razer Kitty V2 Pro est aussi bon que son look adorable. Grâce à ses coussinets moelleux en tissu hybride, rembourrés en similicuir, le casque offre un confort tout au long de la journée ainsi qu'une isolation phonique pour une concentration totale.

Le Razer Kitty V2 Pro sera disponible en précommande dès le 4e trimestre 2022, à partir de 209,99 € sur Razer.com, dans certains RazerStores et les revendeurs agréés.