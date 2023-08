Razer célèbre les chats avec les casques Kraken Kitty V2, Kraken Kitty V2 BT et les Kitty Ears V2

Hier, nous célébrions la Journée internationale du chat, lancée il y a plus de 20 ans par une association de protection des animaux afin de faire évoluer les droits de ces boules de poils et sensibiliser les gens face à l'abandon et l'adoption. Bon, du côté du monde du jeu vidéo, cela passe par de la communication évidemment commerciale.

Razer a donc présenté à l'occasion de la Journée internationale du chat deux nouveaux casques pour gamers dans la gamme Kitty, avec des couleurs roses et des oreilles de félins. Il s'agit des Kraken Kitty V2 et Kraken Kitty V2 BT, mais le constructeur lance également un autre accessoire et détaille tout cela :

Voici le Razer Kraken Kitty V2

Le nouveau Kraken Kitty V2 intègre des oreilles de chat plus volumineuses, plus audacieuses et plus prononcées. Elles profitent également de Razer Chroma RGB, le plus grand écosystème RGB gaming au monde.

La qualité de son micro et ses effets RGB, qui réagissent en symbiose avec les emotes, alertes ou autres événements grâce à la technologie Chroma, sont autant d'atouts pour engager sa communauté. En plus de profils personnalisables, incluant plus de 16,8 millions de couleurs et d'innombrables effets, les streameurs ont aussi accès à un « mode Cosplay », disponible même lorsqu'ils sont éloignés du PC, afin de briller de mille feus RGB pendant les conventions. Le Kraken Kitty V2 est disponible en deux coloris : noir et Quartz. Léger, le casque propose des coussinets doux et respirants pour un confort optimal tout au long de la journée.

Kraken Kitty V2 BT, ou comment garder le style en déplacement

Avec le Kraken Kitty V2 BT, les utilisateurs profitent d'une liberté totale ! Ce casque Bluetooth délivre jusqu'à 60 heures d'autonomie, propose des options de personnalisation avec Chroma RGB et assure un plus grand confort d'utilisation grâce au Bluetooth 5.2, qui intègre un mode gaming pour une faible latence et une réactivité en jeu supérieure.

Et pour ceux qui souhaitent voir la vie en rose, une version Quartz est également disponible.

Un style à toute épreuve avec les Razer Kitty Ears V2

Conçues pour s'adapter à tous les casques, les Razer Kitty Ears V2 vont faire ronronner les streameurs de plaisir ! Clipsables, ces oreilles de chat sont également plus volumineuses d'environ 50 %, et sont disponibles dans les coloris noir et Quartz. Ajustables, légères et durables, ces oreilles garantissent un confort optimal et une plus grande polyvalence.

Les Kraken Kitty V2, Kraken Kitty V2 BT et Kitty Ears V2 incarnent l'engagement de Razer à repousser les frontières de l'innovation en termes de performance et de style. Ces produits emblématiques allient des technologies de pointe avec un design sophistiqué et flamboyant.

En complétant la gamme commencée l'année dernière avec l'annonce du Kraken Kitty V2 Pro, ces nouvelles références tombent pile-poil pour célébrer la Journée internationale du chat et confirment l'engagement permanent de la marque pour créer des expériences de jeu inégalées, tout en offrant des équipements stylés pour tous les joueurs, streameurs et cosplayeurs.