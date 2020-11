Razer dévoile la manette Wolverine V2 pour Xbox Series X et S

Razer soutient depuis longtemps les consoles de Microsoft, et il avait annoncé que plusieurs de ses périphériques seraient compatibles avec les nouvelles machines sorties la semaine dernière. Les manettes Wolverine Ultimate et Wolverine Tournament Edition étaient présentes dans la liste, mais cela n'empêche pas le constructeur de proposer de la nouveauté.

Razer dévoile en effet aujourd'hui la manette Wolverine V2, spécialement conçue pour Xbox Series X et S, avec des boutons d'action et une croix directionnelle méca-tactiles et une ergonomie améliorée avec des grips en caoutchouc antidérapants. Les boutons peuvent résister à trois millions de pressions d'après le constructeur, avec une distance d'activation de 0,65 mm pour une action 35 % plus rapide que les boutons à membrane. La Wolverine V2 embarque également deux boutons programmables multifonctions à configurer via le Razer Controller Setup pour Xbox, ainsi que des gâchettes avec un Hair Trigger Mode pour atteindre le point d'activation plus rapidement.

La Wolverine V2 est disponible dès maintenant sur le site de Razer, contre 119,99 €.