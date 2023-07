Xbox : des manettes qui sentent littéralement la pizza à gagner pour la sortie du nouveau film Tortues Ninja

L'été des blockbusters ne fait que commencer et l'un des prochains sur la liste, c'est Ninja Turtles: Teenage Years, long-métrage de Paramount Animation, Nickelodeon et Point Grey Pictures réalisé par Jeff Rowe et Kyler Spears. Il sort en effet dans les salles de cinéma françaises le 9 août et la promotion commence à s'intensifier.

Une collaboration avec un acteur majeur de l'industrie vidéoludique vient d'ailleurs d'être révélée et elle a de quoi surprendre. Xbox a en effet conçu des manettes Xbox sans fil à l'effigie des Tortues Ninja, qui seront à gagner via un concours consistant à retweeter avant le 13 août un message qui sera posté dans la journée sur le compte officiel du Xbox Game Pass sur Twitter. Il y aura quatre variantes, forcément à l'effigie de Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo, et elles auront toutes un petit plus : elles sont associées à un diffuseur de parfum pour vous faire sentir une odeur de pizza ! Et cette fois, ce ne sera pas à cause de nos mains grasses... Le diffuseur de parfum en forme de part de pizza s'imbriquera visiblement via le port USB de la manette et pourra espérons-le être rempli de liquide aux senteurs plus variées pour nos futures parties.



Xbox en profite pour rappeler que Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge est disponible dans le Game Pass, et pour annoncer qu'un DLC avec des skins TMNT et des niveaux spéciaux sera proposé dans Minecraft: Bedrock Edition à partir du 3 août, et qu'un tee-shirt de tortue gratuit pourra être récupéré dans la Salle des Costumes entre cette date et le 1er septembre.

