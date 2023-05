CINEMA : Ninja Turtles: Teenage Years, nouveau trailer avec le méchant Superfly et compositeurs oscarisés pour le film d'animation Tortues Ninja

Peut-être pour surfer sur les Spider-Man de Sony Pictures Animation, avec qui il partage des ambitions techniques, Paramount Pictures prépare un long-métrage Tortues Ninja, produit par Paramount Animation, Nickelodeon et Point Grey Pictures, la société de Seth Rogen et Evan Goldberg. Il s'appelle Ninja Turtles: Teenage Years en France, et Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem outre-Atlantique, et la première bande-annonce teaser nous avait déjà permis d'apprécier une ambiance alléchante, des qualités visuelles évidentes et un casting vocal du tonnerre.

Bande-annonce VOSTFR

Les bonnes nouvelles se sont enchaînées ces derniers jours pour le projet. Déjà, sa date de sortie a été avancée au 2 août aux États-Unis, même si elle reste calée au 9 août en France. Ensuite, il a été dévoilé que Trent Reznor et Atticus Ross, membres de Nine Inch Nails et compositeurs oscarisés pour The Social Network et Soul, ont travaillé sur une bande-son originale, qui devrait à coup sûr régaler nos oreilles. L'affiche principale et d'autres posters ont aussi été révélés avant, clou du spectacle, la diffusion d'un nouveau trailer ce jour.

La bande-annonce nous montre comment l'adolescence déjà un peu mouvementée de Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raphael va être perturbée par une rencontre avec d'autres mutants. Un certain Superfly fait en effet régner la terrain sur New-York avec son syndicat du crime, ce qui va les amener à aider la journaliste April O'Neil à mettre des bâtons (et un sabre, des nunchakus et des saïs) dans ses roues.

Bande-annonce VO allongée

Rendez-vous donc le 9 août pour découvrir Ninja Turtles: Teenage Years de Jeff Rowe et Kyler Spears en exclusivité en salles. Si vous aimez l'univers, Ninja Turtles: Teenage Years - Le roman du film sera disponible dès le 12 juillet au prix de 5,90 €.

