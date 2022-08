CINEMA : Ninja Turtles: Teenage Years, un titre et une date de sortie française pour le film d'animation à gros budget de Seth Rogen

La licence Les Tortues Ninja a encore eu la côte cette année, entre la sortie de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge et Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection (disponible en précommande à partir de 34,99 € sur Amazon.fr) du côté des jeux vidéo, ou l'arrivée de Le Destin des Tortues Ninja, le film sur Netflix cette semaine. Et elle l'aura encore l'année prochaine, car nous pourrons découvrir au cinéma un film d'animation produit par Paramount Animation, Nickelodeon et Point Grey Pictures, la société de Seth Rogen et Evan Goldberg.

Le projet avait été confirmé l'année dernière, avec déjà Jeff Rowe (Les Mitchell contre les machines, Souvenirs de Gravity Falls) associé à la réalisation. Sa date de sortie était fixée au 11 août 2023, vous serez ravi d'apprendre qu'il sortira dans les salles françaises un peu en amont, le 2 août 2023. L'information a été donnée à l'occasion de l'officialisation du nom et du logo du long-métrage, qui va faire grincer des dents les réfractaires aux adaptations hasardeuses pour les marchés non anglophones.

Le film s'appellera en effet Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem aux États-Unis, titre reprenant le nom complet de la franchise associé à un sous-titre accrocheur. Et en français, pas de « Les Tortues Ninja : Grabuge chez les Mutants » (quoique, attendons des nouvelles du Québec), mais un Ninja Turtles: Teenage Years. Ninja Turtles était déjà la locution utilisée pour les longs-métrages live-action de 2014 et 2016, certes, mais le changement de sous-titre par un autre en anglais va en perturber plus d'un. Cette pirouette a au moins pour mériter de laisser présager une aventure chez des tortues adolescentes. Reste maintenant à patienter pour savoir quelle tonalité Seth Rogen et Evan Goldberg donneront à cette adaptation.

