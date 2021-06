CINEMA : Les Tortues Ninja, un nouveau film d'animation produit par Seth Rogen prévu pour 2023

Les Tortues Ninja ont la côte depuis 1984 et ont su traverser les générations grâce à la variété des déclinaisons de l'univers. Rien qu'en ce moment, la série animée Le Destin des Tortues Ninja de Nickelodeon bat son plein et nous attendons avec curiosité le jeu Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.

Et voilà que la franchise s'apprête à faire son retour au cinéma. Non, pas avec du live-action à la sauce Michael Bay comme lors de la décennie passée, mais avec un long-métrage d'animation co-produit par Paramount Animation, Nickelodeon et Point Grey Pictures. PGP, c'est tout simplement la société de Seth Rogen et Evan Goldberg, derrière les Neighbors, The Night Before, Sausage Party et bien d'autres. Jeff Rowe (Les Mitchell contre les machines, Souvenirs de Gravity Falls) était déjà rattaché au projet en tant que réalisateur et nous apprenons cette semaine que Brendan O’Brien (Neighbors) officierait en tant que scénariste. Faut-il alors s'attendre à un humour très marqué « adolescent américain » ?



Dans tous les cas, la préproduction est visiblement bien avancée, car Seth Rogen en personne vient d'annoncer que la date de sortie du film est calée au 11 août 2023 aux États-Unis, pour le moment au cinéma. La nouvelle a été donnée par le biais d'une page de carnet soi-disant dessinée par Leonardo, avec des références amusantes aux personnages et aux mutations : voyez-y ce que vous y voulez pour le long-métrage en lui-même. C'est dans longtemps, mais il nous tarde déjà de voir les premières images du projet pour apprécier sa direction artistique.

Après le succès de Spider-Man: New Generation, TMNT arrivera-t-il à faire son trou sur grand écran ? Réponse dans 2 ans !