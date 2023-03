CINEMA : Ninja Turtles: Teenage Years, casting fou et première bande-annonce teaser dans les pas de Spider-Man: Into the Spider-Verse

Le succès de Spider-Man: Into the Spider-Verse a ouvert la voie à de nouvelles possibilités pour les films d'animation sur grand écran. Envieux de cette réussite, Paramount Animation, Nickelodeon et Point Grey Pictures (la société de Seth Rogen et Evan Goldberg) ont lancé la production d'un projet du même genre basé sur l'univers des Tortues Ninja.

Bande-annonce VO

Nous savions juste que son nom serait Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem chez les anglophones, et Ninja Turtles: Teenage Years en France. Voilà désormais qu'une bande-annonce teaser vient nous faire découvrir la direction artistique et le casting fous de ce film original. L'inspiration du dernier Spider-Man est clair, avec des dessins crayonnés et sombres qui tranchent avec les productions en image de synthèse des décennies passées, et un ton humoristique qui peut plaire aux adultes comme aux enfants.

Le scénario rappelle aussi celui des aventures de Peter Parker, alors que nous suivrons des tortues lassées des égouts qui vont tenter de conquérir le cœur des New-Yorkais et d'être considérées comme des adolescents normaux en réalisant des actes héroïques. Elles vont alors croiser la route d'April O'Neil, une journaliste avec qui ils vont tenter de faire tomber un mystérieux syndicat du crime, alors qu'une armée de mutants menace la ville. Si le casting vocal français doit encore être précisé, en dehors des jeunes héros, il sera plutôt dingue en VO, avec :

Nicolas Cantu en Leonardo ;

Micah Abbey en Donatello ;

Shamon Brown Jr.en Michelangelo ;

Brady Noon en Raphael ;

Jackie Chan en Splinter ;

Ayo Edebiri en April O'Neil ;

Seth Rogen en Bebop ;

John Cena en Rocksteady ;

Hannibal Buress en Genghis Frog ;

Rose Byrne en Leatherhead ;

Ice Cube en Superfly ;

Post Malone en Ray Fillet ;

Paul Rudd en Mondo Gecko ;

Maya Rudolph en Cynthia Utrom ;

Natasia Demetriou en Wingnut ;

Giancarlo Esposito en Baxter Stockman.

Bande-annonce VF

La date de sortie de Ninja Turtles: Teenage Years est calée au 9 août 2023 en France et dès le 4 aux États-Unis.

