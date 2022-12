CINEMA : Spider-Man: Across the Spider-Verse, Spider-Woman et un tas de Spider-People du Multivers dans un second trailer exaltant

Grâce à sa direction artistique folle, Spider-Man: New Generation aka Spider-Man: Into the Spider-Verse a connu un beau succès au cinéma, et après, à sa sortie en 2018 : vous pouvez vous le procurer en Blu-ray sur Amazon.fr à partir de 14,98 €. Fier de son projet, Sony Pictures Animation a décidé de lui offrir deux suites, Spider-Man: Across the Spider-Verse et Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (anciennement Spider-Man: Across the Spider-Verse Part II).

Une première bande-annonce nous avait permis de découvrir un dialogue entre Miles Morales (Shameik Moore) et Gwen Stacy (Hailee Steinfeld), la Spider-Gwen d'un autre univers, avant une rencontre avec Miguel O'Hara (Oscar Isaac), Spider-Man 2099 en personne. Voilà maintenant qu'un second trailer nous en apprend davantage sur le multivers de cette suite.

Comme le veut le sous-titre, notre jeune héros va désormais voyager à travers les mondes alternatifs, où il croisera aussi Jessica Drew aka Spider-Woman (Issa Rae), Hobart Brown aka Spider-Punk (Daniel Kaluuya) et un tas d'autres porteurs du costume de l'Homme-Araignée déjà visibles rapidement à l'écran. Problème : les autres Spider-People, qui bataillent « pour protéger leur existence même », semblent vouloir du mal au protagoniste, avec qui ils sont en conflit sur « la façon de gérer une nouvelle menace ». D'ailleurs, le Peter Parker et le Miles Morales du jeu vidéo Marvel's Spider-Man semblent être présents dans la bande-annonce, que les fans vont clairement s'amuser à décortiquer pour y dénicher tous les easter eggs.



Jefferson Davis (Brian Tyree Henry), Peter Parker (Jake Johnson), Rio Morales (Luna Lauren Velez) et Lyla (Greta Lee) seront pour rappel aussi de retour à l'écran, tandis que Jonathan Ohnn alias La Tâche (Jason Schwartzman), Robert Stacy (Shea Whigham) et Adrian Toomes alias Le Vautour (Jorma Taccone) seront introduits pour la première fois. Suite à un lourd report, la date de sortie de Spider-Man: Across the Spider-Verse, réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson sur un scénario de Phil Lord, Christopher Miller et David Callaham, est fixée au 2 juin 2023 outre-Atlantique, et à un jour encore inconnu en France. Le troisième volet est lui prévu pour le 29 mars 2024 aux États-Unis.