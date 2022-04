CINEMA : Spider-Man: Across the Spider-Verse, de lourds reports pour les deux prochains films d'animation de Sony Pictures...

Si le Sony's Spider-Man Universe n'est clairement pas une réussite aux yeux de bien des fans, le récent Morbius s'étant fait descendre par la critique et ayant reçu un accueil mitigé des spectateurs, ce n'est clairement pas le même son de cloche en ce qui concerne le segment animation, Spider-Man: Into the Spider-Verse ayant été très bien accueilli en 2018. Alors, quand Spider-Man: Across the Spider-Verse a eu droit à sa première bande-annonce en décembre dernier, l'excitation était bien là. Sony Pictures Animation nous informait alors de sa date de sortie fixée au 7 octobre 2022, avec un autre long-métrage lui faisant directement suite prévu pour 2023. Autant dire une double occasion de se réjouir de retrouver Miles Morales, Gwen Stacy et d'autres incarnations du Tisseur. Mais voilà, le projet initialement annoncé en 2019 pour une diffusion le 8 avril 2022 est à nouveau repoussé, de même que la deuxième partie.

A shift in the multi-verse.



???? Spider-Man: Across the Spider-Verse – June 2, 2023

???? Spider-Man: Across the Spider-Verse Part II – March 29, 2024#SpiderVerse pic.twitter.com/cUTdCej5Nz — Spider-Man: Across The Spider-Verse (@SpiderVerse) April 21, 2022

Désormais, Spider-Man: Across the Spider-Verse est attendu le 2 juin 2023 ! Oui, 8 mois de report, ce n'est pas rien, mais tant que la qualité est au rendez-vous, nous n'allons pas nous en plaindre. Le film perd au passage le « Part One », ce qui n'est pas le cas de sa suite Spider-Man: Across the Spider-Verse Part II, qui a elle aussi vu son planning être chamboulé. Forcément, elle ne sortira pas l'an prochain, mais le 29 mars 2024, les dates données étant par ailleurs celles en Amérique du Nord.

Les raisons quant à ce changement de planning n'ont pas été données, mais The Hollywood Reporter indique que d'autres productions de Sony Pictures sont aussi impactées, dont le film live-action Madame Web désormais prévu pour le 7 juillet 2023.

