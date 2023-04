CINEMA : Spider-Man: Across The Spider-Verse, Miles affronte un tas de Spider-Héros dans un nouveau trailer excitant

Le premier aperçu de Spider-Man: Across the Spider-Verse date de fin 2021, alors avec une courte bande-annonce teaser mettant en scène Miles Morales, Gwen Stacy et Spider-Man 2099 aka Miguel O'Hara. Nous avons depuis découvert un trailer plus complet mettant en scène une multitude de Spider-People (ou Spider-Héros), dont Spider-Woman et Spider-Punk, alors qu'une bonne partie d'entre eux semblait avoir des comptes interdimensionnels à gérer avec le jeune héros.

Bande-annonce VOSTFR

Place maintenant au second trailer officiel, qui lève davantage le voile sur le casting et les éléments de l'intrigue. Alors qu'il doit continuer sa vie d'adolescent faite de contrôles d'espagnol et de combats contre des vilains de la trempe de La Tâche, il va découvrir une dimension regroupant les meilleurs Spider-Héros d'univers parallèles, regroupés par Miguel O'Hara. Celui-ci ne semble cependant pas prêt à intégrer Miles dans son équipe en plus d'être aussi très remonté contre le Dr. Strange et le Peter Parker de Terre-19999, la dimension du Marvel Cinematic Universe.

Et c'est visiblement alors qu'il va devoir choisir entre sauver un être qui lui est cher et l'ensemble des univers qu'il va s'attirer les foudres de tous les Spider-Héros, à l'exception peut-être des Gwen Stacy et Peter Parker (désormais papa) du premier volet, toujours dans son camp. La tension est déjà à son maximum et les folies visuelles et nombreux easter eggs risquent encore d'affoler les fans.

Bande-annonce VF

La date de sortie de Spider-Man Across the Spider-Verse est calée au 31 mai 2023 dans les salles de cinéma en France. Et pour rappel, une suite est déjà prévue : Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, anciennement Spider-Man: Across the Spider-Verse Part II, verra elle le jour le 29 mars 2024 aux États-Unis. Spider-Man: Into the Spider-Verse aka Spider-Man: New Generations est sinon disponible en Blu-ray 4K à partir de 20,00 € sur Amazon.fr.