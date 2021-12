CINEMA : Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One), un premier aperçu renversant avec Miles Morales, Gwen Stacy et Miguel O'Hara !

Si vous êtes un fan de Spider-Man, cette fin d'année 2021 est décidément folle en termes d'apparitions du personnage et de ses déclinaisons au travers de différents médias. Côté jeux vidéo, le héros vient de débarquer dans Marvel's Avengers (du moins sur PlayStation) et s'apprête à s'inviter dans le Chapitre 3 de Fortnite. Sur grands écrans, nous allons prochainement le retrouver à l'affiche de Spider-Man, No Way Home. Pour autant, Sony Pictures Animation nous donne déjà un aperçu de l'un de ses prochains projets en lien avec l'Homme-Araignée avec un premier aperçu plus qu'alléchant de la suite de Spider-Man: New Generation, aussi connu sous le nom de Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Vous aviez peut-être raté l'information, mais Sony Pictures Animation avait officialisé cette suite en 2019, avec une date depuis modifiée en raison de la situation mondiale. Il faudra désormais l'appeler Spider-Man: Across The Spider-Verse (Part One) et, oui, il y aura donc un deuxième film lui succédant, qui sera être différent du spin-off avec un casting féminin évoqué en 2018. La deuxième partie sortira elle en 2023, comme confirmé du côté d'Entertainment Weekly.

Attendu en salles le 7 octobre 2022, ce long-métrage d'animation mettra en scène Miles Morales, qui va recevoir la visite impromptue de Gwen Stacy et s'aventurer dans le Multivers pour lutter contre « un méchant plus puissant que tout ce qu'ils ont jamais rencontré » aux côtés d'autres Tisseurs. Le premier aperçu diffusé donne le ton et a tout pour faire envie. Et il y a encore une fois du beau monde à la direction et au casting, jugez plutôt :

Réalisation Joaquim Dos Santos

Kemp Powers

Justin K. Thompson Scénario Phil Lord & Christopher Miller

David Callaham Production Avi Arad

Amy Pascal

Phil Lord

Christopher Miller

Christina Steinberg Casting Oscar Isaac

Shameik Moore

Hailee Steinfeld

Oui, comme dans le premier film, ce sera Hailee Steinfeld qui donnera de la voix à Spider-Gwen, l'actrice incarnant actuellement à l'écran Kate Bishop dans la série Hawkeye, et Shameik Moore donnera toujours de la voix à Miles Morales. Oscar Isaac reprendra quant à lui son rôle de Miguel O'Hara, alias Spider-Man 2099, qui avait fait ses débuts dans l'amusante scène post-générique de New Generation. Et visiblement, il n'apprécie pas tellement les voyages inter-univers de son prédécesseur du passé...

En attendant de pouvoir découvrir ce Spider-Man: Across The Spider-Verse (Part One), Spider-Man: New Generation peut être acheté en Blu-ray sur Amazon au prix de 9,99 €.