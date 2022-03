Xbox : avis aux fans de Captain America, une très chère manette Falcon et le Soldat de l'Hiver bientôt en vente limitée chez Razer

Vu leur faible tirage, vous avez malheureusement peu de chances de mettre la main sur les manettes Sonic et Knuckles ou Fédération Française de Football mises en jeu dans des concours cette semaine. Mais si vous voulez une manette Xbox originale, vous pourrez peut-être vous tourner vers un nouveau modèle produit en série limitée.

Razer vient d'annoncer un partenariat avec Microsoft et Marvel pour une manette collector Falcon et le Soldat de l'Hiver. Cet accessoire Designed for Xbox sera compatible consoles et PC, proposera des gâchettes analogues réactives et arborera les couleurs de l'armure de Sam Wilson, le successeur de Captain America qui a eu droit à sa série Disney+ l'année dernière (vous pouvez vous abonner au service de vidéo à la demande pour 8,99 € par an ou 89,90 € par mois).

Si vous désirez vous procurer la bête, il faudra mettre le prix. Comme pour les précédents modèles du genre, Razer l'affiche sur son site à 179,99 $, un tarif élevé même si la manette est livrée avec une station de recharge utilisant le logo du bouclier de Falcon. La date de sortie n'a pas encore été dévoilée, mais vous pouvez vous inscrire pour être alertés de l'ouverture des précommandes.