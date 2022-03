Xbox devient le partenaire gaming de la Fédération Française de Football, 2 premières initiatives dévoilées

Autant se l'avouer, les partenariats avec le football sont plus l'apanage de PlayStation, qui a encore récemment diffusé une publicité mettant en scène ses héros sur un terrain pour ma Ligue des Champions. Xbox veut aussi sa part du gâteau et utilise pour cela une porte d'entrée qui va plaire au public de France. Il vient en effet d'annoncer un partenariat avec la Fédération Française de Football pour devenir le partenaire gaming officiel des équipes nationales françaises masculines et féminines.

Au-delà de publicités croisées, cette collaboration se manifestera au moins par 2 premières initiatives : Xbox FC, visant à offrir des espaces dédiés aux jeux vidéo à des clubs amateurs, et Xbox Day, une journée d'animations autour du gaming en marge de la finale de l'eCup, qui aura lieu le 21 mai à Clairefontaine.

Nous sommes ravis d’annoncer aujourd’hui un tout nouveau partenariat entre Xbox et la Fédération Française de Football, faisant ainsi de Xbox le partenaire gaming officiel des équipes nationales françaises masculines et féminines de football. Chez Xbox, notre mission est de permettre à toutes et à tous de profiter des joies du jeu vidéo. Des milliards de personnes dans le monde se connectent les unes aux autres grâce aux jeux, comme elles le font avec le football. Ce partenariat donne vie à notre tagline Power Your Dreams, qui célèbre les valeurs de diversité et d’inclusion partagées par Xbox et la Fédération Française de Football, permettant ainsi aux fans de football, aux associations, aux clubs amateurs, au football féminin et à tous ceux qui aiment les jeux vidéo de s’épanouir.

Depuis plus d’un siècle, la Fédération Française de Football encadre et développe la pratique amateur et de haut niveau du sport français le plus populaire. Nous voyons donc en la Fédération Française de Football une organisation formidable, qui a la même volonté et la même ambition que Xbox de rassembler fans et joueurs autour d’une passion commune, dans le respect de leurs différences.

François Vasseur, Directeur du Marketing et du développement économique de la FFF : « La signature de ce partenariat avec Xbox nous réjouit. Xbox est une marque mondialement reconnue et novatrice qui partage avec la FFF des valeurs fondamentales comme la diversité, l’inclusion, mais aussi le jeu et son accessibilité à toutes et tous. L’engagement de la Marque à destination du Football Amateur notamment et des équipes de France promet de très belles histoires communes. »

Ina Gelbert, Directrice Xbox France : « Nous sommes fiers d’être le partenaire gaming officiel de la FFF. Nous avons hâte de voir se réaliser les actions que nous avons imaginées aux côtés de la FFF pour soutenir le football amateur, mais également pour promouvoir l’inclusion et la diversité qui sont des valeurs fortes que nous partageons. L’équipe Xbox est ravie de se tenir aux côtés des fans des Équipes de France, particulièrement en cette année d’Euro féminin et de Coupe du Monde masculine. »

Dans le cadre de ce partenariat, Xbox s’engage à faire rayonner sa devise Power Your Dreams au-delà du jeu vidéo, donnant ainsi vie à des expériences nouvelles et uniques aux fans de football comme aux amateurs de jeux vidéo, parmi lesquelles :

Xbox FC : un coup de pouce au football amateur

Dans le cadre de ce partenariat entre Xbox et la FFF, nous vous présentons le Xbox FC, un programme qui a pour objectif de renforcer le soutien de la FFF au football amateur par la rénovation des infrastructures de plusieurs clubs en France. Notre devise Power Your Dreams prend tout son sens ici. L’opération vise en effet à réaliser le rêve des jeunes footballeuses et footballeurs amateurs en leur permettant de profiter de lieux d’entrainement et d’équipements flambant neufs. Les clubs sélectionnés bénéficieront de vestiaires rénovés, d’une zone de jeu dédiée et d’équipements aux couleurs de Xbox et de la FFF. L’engagement de Xbox et de la FFF est de veiller à ce que ces nouvelles infrastructures soient entretenues et à ce que ces clubs bénéficient d’initiatives supplémentaires au fil du temps.

Pour porter ce programme, nous pourrons compter sur une ambassadrice de choix, Sakina Karchaoui, footballeuse internationale française. Originaire de Miramas, près de Marseille, elle fait ses premiers pas dans le monde du football au sein du club local. Elle signe son premier contrat au Montpellier HSC dès sa sortie du centre de formation montpelliérain. Après un passage à l’Olympique Lyonnais, Sakina évolue au Paris Saint-Germain au poste de latéral gauche. Elle a à cœur de s’engager pour offrir plus de moyens et de meilleures conditions au football amateur.

Xbox Day : une journée pour l’inclusion et la diversité

Pour célébrer les deux passions des joueuses et des joueurs, le football et les jeux vidéo, Xbox vient enrichir la finale de l’eCup organisée par la FFF le 21 mai, à Clairefontaine, avec le Xbox Day, une journée ouverte aux clubs de football amateur. Pour représenter ces deux univers, cet événement sera porté par Kadidiatou Diani et Domingo.

Footballeuse internationale française, Kadidiatou découvre le football à l’ES Vitry. Par la suite, elle intègre le club de Juvisy et le Pôle France Féminin de Football. Elle évolue aujourd’hui au poste d’attaquante au Paris Saint-Germain. Engagée dans le milieu associatif, elle a rejoint en 2020 l’ONG Plan International France en tant que nouvelle ambassadrice pour défendre le sport comme levier d’éducation et d’émancipation pour les filles. Kadidiatou Diani sera la marraine de ce Xbox Day.

Figure du jeu vidéo, Pierre-Alexis Bizot, plus connu sous le pseudonyme de Domingo, est un animateur et un streamer français. Depuis 2019, il anime son propre talk-show sur la plateforme Twitch, Popcorn. Passionné de sport tant derrière un écran que dans la vie, il organise également des événements comme l’Échappée, une course cycliste virtuelle et a partagé sa participation au marathon de Paris 2021.

Au cours de cette journée résolument festive, plusieurs activités seront proposées :

Une visite exclusive de Clairefontaine, maison du football français ;

Un tournoi de football mixte ;

La finale de l’eCup FFF ;

Une initiation au Cécifoot ;

Des ateliers inclusifs animés par des associations et des experts pour apprendre à jouer différemment et à avoir de bonnes pratiques du numérique.

Vous pourrez suivre ces activités en direct sur les réseaux sociaux de Xbox France et de la Fédération Française de Football.