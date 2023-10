Xbox Series X et S : le rêve devient réalité dans une nouvelle pub live Power Your Dreams

Comme absolument chaque société, Microsoft doit faire de la publicité pour vendre ses produits. Et avec les Xbox Series X|S, il a lancé la campagne Power Your Dreams, qui avait d'abord mis en scène Daniel Kaluuya, puis Taika Waititi avait réalisé un spot avec le Master Chief en chat DJ.

Aujourd'hui, le constructeur dévoile une nouvelle publicité Power Your Dreams en live-action qui plonge une joueuse dans divers univers de titres bien connus, comme Starfield, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Forza Motorsport et même Senua's Saga : Hellblade II. Microsoft commente :

Nous célébrons le lancement de cette nouvelle campagne multimédia immersive en présentant notre nouvelle bande-annonce en live-action – « Wake Up and Dream » – exclusivement pour la communauté Xbox avant de la diffuser ce soir pendant le Thursday Night Football sur Prime Video et de continuer à la diffuser sur les marchés mondiaux.

« Wake Up and Dream » est un récit d’aventure immersif, inspiré par les joueuses, les joueurs, et leurs rêves – qui dépasse les limites de l’imagination et qui saisit le plaisir, la joie, la communauté et l’amour que nous partageons toutes et tous pour nos jeux préférés.

La musique de « Wake Up and Dream » est composée par Son Lux, un groupe nommé aux BAFTA et aux Academy Award pour la musique du film « Everything Everywhere All At Once ».

Cette musique originale offre un paysage sonore éthéré, méticuleusement conçu avec des sons et des mélodies inédits, qui renforcent l’intimité émotionnelle de chaque moment et expérience visuelle unique.