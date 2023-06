Xbox Series S : la petite console sans lecteur se décline en version Carbon Black

Avec ses consoles de dernière génération, Microsoft a opté pour deux modèles. La Xbox Series X noire, haut de gamme avec un lecteur Blu-ray et une configuration plus poussée, et la Xbox Series S blanche, plus petite, car moins puissante et sans lecteur de disque, mais surtout bien moins cher.

Les couleurs étaient associées à chaque console, mais voilà que Microsoft a dévoilé lors du Xbox Games Showcase 2023 une Xbox Series S Carbon Black, toute noire. Un modèle dont la configuration ne change pas, avec un SSD de 1 To et bien évidemment, même la manette est noire.

Une Xbox Series S qui va plaire aux joueurs qui aiment le noir et qui sera disponible à partir du 1er septembre 2023 contre 349 $. La version blanche est quant à elle vendue 285,72 € sur Amazon.