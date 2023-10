Xbox : enfin un Starter Pack qui se faisait désirer

Avec ses Xbox Series X|S, Microsoft a mis le paquet sur le Game Pass, permettant d'accéder à des dizaines de titres, dont les jeux Xbox Game Studios au lancement, contre un abonnement mensuel. Et pourtant, malgré le Xbox All Access, le service d'abonnement n'était pas spécialement mis en avant à l'achat d'une console.

Microsoft se réveille enfin et lance un Starter Pack officiel, qui regroupe une Xbox Series S, sa manette blanche et trois mois d'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate, contre 299,99 €. Un bundle qui permet de découvrir la nouvelle génération de consoles de salon et le service de Microsoft sans se ruiner, et si jamais vous ne connaissez rien à tout cela, le constructeur fait un gros point :

Xbox Series S et des centaines de jeux avec 3 mois de Xbox Game Pass Ultimate

Découvrez dès maintenant l’univers du jeu vidéo grâce au Xbox Series S – Starter Pack. Que vous débutiez votre aventure dans le monde du jeu vidéo, cherchiez le cadeau parfait ou passiez à une console de nouvelle génération, nous avons tout ce dont vous avez besoin. Cette offre comprend tout ce qu’il vous faut pour jouer une fois la console sortie de l’emballage, avec la vitesse et les performances de nouvelle génération de la Xbox Series S, ainsi que 3 mois d’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate, d’une valeur de 45 €.

Découvrez des centaines de jeux avec le Game Pass Ultimate

Allez-vous former une équipe avec vos amis pour partir à l’aventure, participer à des courses sur des circuits mondialement connus ou forger votre destin dans l’immensité de l’espace ? Avec le Game Pass Ultimate, le choix vous appartient.

Votre abonnement vous offre un accès à une vaste bibliothèque de jeux, certains le jour de leur sortie, mais aussi le multijoueur en ligne sur console, et bien plus encore.

Des centaines de jeux : profitez de nouveaux titres tels que Starfield et Forza Motorsport dès le jour de leur sortie, et jouez à des jeux de grande qualité comme Lies of P, Party Animals, ainsi que les incontournables pour la famille tels que Minecraft Legends. De nouveaux jeux sont régulièrement ajoutés, afin que tu aies toujours une nouveauté à découvrir.

Multijoueur en ligne : restez connecté avec vos amis et votre famille et jouez à vos jeux préférés plus facilement que jamais. Le Game Pass Ultimate vous offre un accès au multijoueur en ligne, vous permettant de jouer avec vos amis sur l’ensemble des appareils, que ce soit sur console, PC, ou dans le cloud.

EA Play : de plus, profitez d’EA Play inclus, qui vous offre un accès à encore plus de titres emblématiques sur console, dans le cloud, et sur PC, dont des franchises très appréciées telles que Madden, Battlefield, et Star Wars.

Avantages : en tant que membre, vous bénéficiez également de nombreux avantages, notamment du contenu en jeu, des objets consommables, et des réductions exclusives sur certains jeux et extensions.

Xbox Series S – le meilleur rapport qualité-prix pour les jeux vidéo

Embarquez pour de nouvelles aventures, grâce à la vitesse et aux performances de nouvelle génération de la Xbox Series S. Avec des fonctionnalités telles que le Quick Resume, des temps de chargement plus rapides, des fréquences d’images plus élevées et plus stables, jusqu’à 120 images par seconde, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour profiter au maximum de chaque minute de jeu. De plus, vous pouvez apprécier des jeux en version numérique issus de quatre générations de Xbox, avec des centaines de titres optimisés qui offrent des graphismes et une jouabilité exceptionnelle.