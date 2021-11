PlayStation : une étonnante pub pour la Champions League où Kratos, Aloy, Ratchet & Clank et Nathan Drake s'invitent au stade

Cela va bientôt faire un an que la PS5 est commercialisée, mais elle reste encore bien difficile à acquérir. Cela n'empêche pas Sony Interactive Entertainment de faire de la pub pour ses jeux, dont une partie encore à venir paraîtra également sur sa grande sœur la PS4. Actuellement, nous pouvons d'ailleurs apercevoir une version très écourtée de la publicité Play Has No Limits et sa partie d'échecs grandeur nature sur nos écrans de télévision, mais ce n'est pas la seule opération du genre que nous a concocté Mister S. En effet, depuis quelque temps, ce sont les matchs de l'actuelle saison de Champions League qui sont pris d'assaut par les personnages de la marque.

Ce nouveau spot TV réalisé dans le cadre du partenariat renouvelé entre PlayStation et l'UEFA Champions League jusqu'en 2024 (incluant aussi l'UEFA Super Cup, l'UEFA Youth League et l'UEFA Futsal Champions League) fait donc fusionner le virtuel et le réel durant quelques secondes de manière bien habile. Ainsi, Kratos et Atreus (God of War 2018 et Ragnarök) deviennent membres d'une équipe de footballeurs, de quoi faire trembler leurs adversaires, tandis qu'Aloy (Horizon: Zero Dawn et Forbidden West) se la joue coach en faisant apparaître diverses options tactiques grâce à son Focus. Ratchet et son compagnon de toujours Clank déboulent eux d'une faille et font office d'équipe médicale, alors que Nathan Drake (Uncharted) est juste... lui-même et grimpe à l'aide de son grappin sur le toit du stade pour profiter du match.

