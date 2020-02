PS4 Pro : PlayStation fait battre notre cœur dans une angoissante pub live-action pour la Saint-Valentin

Sony Interactive Entertainment est coutumier des publicités pour vanter les mérites de ses produits. Nous avions été servis en novembre dernier, que ce soit pour la PS4 avec It's Time to Play donnant vie aux personnages iconiques des jeux de la console, ou Live The Game pour le PlayStation VR.

Eh bien, la société a remis ça à l'occasion de... la Saint-Valentin. Pour autant, ce n'est pas une vidéo édulcorée et pleine de bons sentiments qui nous est proposée, mais un clip horrifique nommé Feel the Power of PlayStation (Passez à la puissance PlayStation en français) et dont la finalité est de nous vanter les mérites de la PS4 Pro. Nous y découvrons une équipe de soldats bien armés et leur chien à la dentition bien acérée, qui s'aventurent dans un complexe souterrain. La tension est palpable et la fine équipe finit par découvrir une salle où des milliers de cœurs sont connectés à des consoles, avec les quatre touches de la marque inscrites sur eux.

C'est assez glauque et pas vraiment dans le thème de cette célébration, difficile de comprendre où est l'intérêt d'avoir investi de l'argent dans ce genre de communication ne montrant même pas une seule séquence de gameplay ou personnage de la marque...